Наргиз Закирова рассказала о вскрывшейся связи с Виктором Дробышем

В Сети появилась информация, будто певица Наргиз Закирова после скандального расставания с продюсером Максимом Фадеевым начала работать с его коллегой Виктором Дробышем. Артистка прокомментировала эти данные.

Говорят, перед тем как подписать документы с Наргиз Закировой, Виктор Дробыш пообщался с Максимом Фадеевым и получил его "благословение". Журналисты связались с артисткой, чтобы та подтвердила или опровергла информацию о том, что теперь работает с новым продюсером. Певица заявила, что у нее не было такой цели, все получилось само собой.

Наргиз рассказала, что Виктор Дробыш позвонил несколько месяцев назад, когда шла подготовка к концерту Николая Носкова. Собственно, продюсер и попросил ее исполнить песню этого артиста, который до сих пор восстанавливается после инсульта.

"В увлеченный беседе с Виктором мы оба поняли, что идем в одном творческом направлении, только каждый сам по себе. Тут-то и решили: как было бы замечательно попробовать создать что-то вместе", – сообщила Закирова в беседе с сайтом "Комсомольская правда".

По словам певицы, новый материал стал литься как из рога изобилия. У себя на страничке в социальной сети "Инстаграм" Наргиз опубликовала видео исторического момента – оба подписывают бумаги и обнимаются. "Решили свершить весьма незаурядный творческий эксперимент", – отметила артистка.

Она подчеркнула, что совершенно свободна и может делать все, что хочет. "Я совершенно не обременена никакими кабальными контрактами, печатями и крепостным бытием, вольна делать все, что пожелает моя неуемная веселая душа. А вместе с Виктором и его талантливой командой мы подарим вам совершенно новый, увлекательный музыкальный проект!" – пообещала Наргиз Закирова.

Певица не стала уточнять, как обстоят дела с дележкой прав на композиции. "Мы решили делить все по справедливости", – туманно объявила исполнительница. Напомним, в прошлом году Наргиз Закирова со скандалом рассталась с продюсерским центром Максима Фадеева. Певица обвинила его в срыве концертов. Параллельно стала появляться информация о том, что она выдвигала чудовищные условия организаторам выступлений и могла появиться на сцене в нетрезвом состоянии.

После расставания с Максимом Фадеевым Наргиз Закирова объявила о гастрольном туре, в котором планировала представить новые песни (старые, узнаваемые и любимые фанатами, она исполнять не могла, права на них остались у Фадеева), однако многие из этих концертов так и не состоялись. Говорят, что Наргиз Закирова сама отменила выступления, а певица считает, что столкнулась с недобросовестными промоутерами.