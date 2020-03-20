Получивший серьезную травму Панкратов-Черный находится в больнице

Накануне стало известно, что звезда советского кинематографа попала в больницу. Артист получил серьезную травму.
Как оказалось, Панкратов-Черный ударился грудью при неудачном падении. Боль была настолько сильной, что Александру Васильевичу пришлось обратиться в больницу.
Теперь он проходит обследование. Пока медики не могут говорить о степени серьезности травмы, сообщает Пятый канал. Как чувствует себя актер, неизвестно. Информация об этом уточняется.
Напомним, что полгода назад Александр Васильевич уже сталкивался с проблемами, касающимися здоровья. По слухам, он потерял сознание во время прогулки. СМИ сообщали, будто врачи прикладывают все силы, чтобы спасти актера.
Однако, как писали "Дни.ру", вести о недомогании артиста были сильно преувеличены. Панкратов-Черный заявил, что причин для беспокойства нет – с ним все в порядке.
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