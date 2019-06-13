Панкратов-Черный сделал заявление после вестей о госпитализации
Знаменитость отметила, что для паники нет причин. Артист сообщил, что на здоровье не жалуется. Панкратов-Черный работает над новым сезоном сериала "ИП Пирогова", который вскоре покажут зрителям.
"Дорогие мои! В очередной раз новости о состоянии моего здоровья были, мягко говоря, преувеличены. Со мной все хорошо. С утра и до поздней ночи я занят на съемках", – написал Александр Панкратов-Черный в личном Instagram-аккаунте.
Близкие знаменитости пояснили, что Панкратов-Черный потерял телефон, поэтому долго не появлялся в Сети и не брал трубку. Поклонники артиста обрадовались, узнав, что их любимец чувствует себя отлично.
Напомним, 6 июня, стало известно, что Александр Панкратов-Черный попал в столичную больницу. Говорили, что артист потерял сознание на улице во время прогулки. Ходили слухи, что актера поместили в реанимацию и за его жизнь борются медики. СМИ писали, что у знаменитости резко упало давление – до критического минимума. Ряд источников сообщал, что у Александра Васильевича случился тепловой удар.
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