Панкратов-Черный не может отдохнуть на море из-за мизерной пенсии

Народный артист России рассказал, сколько получает от государства каждый месяц. Оказалось, что до недавнего времени пенсия Панкратова-Черного составляла 14 тысяч 860 рублей. На эти деньги невозможно прожить, считает актер. Даже после того, как народным артистам добавили к пособию 30 тысяч рублей, ее итоговый размер все равно не радует звезду.
По рассказам Панкратова-Черного, все эти деньги уходят на квартплату и еду.
"Уехать отдохнуть на море – это проблема. Хорошо, что еще работаем", – поделился актер с Teleprogramma.pro.
Большие суммы в квитанциях за коммунальные услуги Панкратов-Черный считает грабежом, а разговоры о поднятии в России культуры – абсурдом. Ведь в стране артисты получают в среднем по десять тысяч рублей.
Также актер поделился интересной историей с застолья с коллегами в Санкт-Петербурге. Когда он предложил выпить за хорошие пенсии, его высмеяли. Все дело в том, что надбавка в 30 тысяч положена только в артистам из Москвы.
До этого на размер ежемесячного пособия жаловались и другие именитые личности. Актеру Станиславу Садальскому катастрофически не хватало 20-ти тысяч, которые ему начислялись до надбавки. Регина Дубовицкая со своими 16-ю тысячами жалеет, что не заработала звание заслуженной или народной для увеличения пенсии, поэтому ей приходится до сих пор работать.
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