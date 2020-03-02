Панайотов опять в пролете: Первый канал назвал участника "Евровидения"

В последнее время все вокруг твердили, что Россию на юбилейном "Евровидении" в мае представит Александр Панайотов. Даже композитор Игорь Крутой был уверен в этом. Но реальность оказалась иной.

На этой неделе заканчивается срок, когда страны-участницы песенного конкурса называют своих кандидатов. Первый канал тянул, как водится, почти до последнего и, наконец, официально объявил: Россию на конкурсе песни "Евровидение 2020", который пройдет в Роттердаме, представит питерская группа Little Big.

LittleBig – это коктейль из панка, поп-музыки и рейва, который доминирует сейчас на танцполах России и Европы. Премьера песни, с которой Little Big выступят на конкурсе, состоится в ближайшие дни. "Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на Евровидении, но раз выпал – мы сделаем все, что в наших силах. А дальше -будь что будет!" – заявил "Дни.ру" участник коллектива Илья Прусикин.

Little Big известна своими вирусными хитами, один из которых –Skibidi – стал мировой сенсацией, набрав 23 миллиона просмотров на YouTube всего за неделю, а сегодня видео посмотрело уже более 350 миллионов пользователей.

Что же касается Александра Панайотова, то, вероятно, его просто сглазили – слишком уж много и часто говорили о нем как об участнике главного смотра европейской попсы этого года. Но он все равно не теряет оптимизма.

"Сразу после моего участия в шоу "Голос" (в 5-м сезоне в 2016-м году он занял 2-е место – Прим. ред.) один знаменитый экстрасенс сказал мне, что я буду представлять страну на "Евровидении", – заявил Панайотов в эксклюзивном интервью Dni.Ru – И не доверять ему у меня нет оснований, потому что уже сбылось все, что он мне напророчил. Ясновидящий не уточнил, в каком году это случится, но я знаю, что определенно буду участвовать в этом конкурсе, – продолжает певец. – Жду, пока созреет мир (смеется). Вообще, это мое любимое музыкальное шоу, я смотрю его каждый год и представлю себя на сцене там".