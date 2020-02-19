Ошарашенный Панайотов выясняет связанные со смертью Началовой обстоятельства

16 марта исполнится год со дня скоропостижной смерти Юлии Началовой. Ее коллега, друг и почти ровесник Александр Панайотов до сих пор не может поверить в уход певицы. Корреспондент "Дни.ру" встретился с ним за кулисами концерта для всех влюбленных, который в Кремле устраивал телеканал "МУЗ-ТВ".

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