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Шоу-бизнес

Ошарашенный Панайотов выясняет связанные со смертью Началовой обстоятельства

Фото: Пресс-служба
16 марта исполнится год со дня скоропостижной смерти Юлии Началовой. Ее коллега, друг и почти ровесник Александр Панайотов до сих пор не может поверить в уход певицы. Корреспондент "Дни.ру"  встретился с ним за кулисами концерта для всех влюбленных, который в Кремле устраивал телеканал "МУЗ-ТВ".
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Сегодня много говорят и пишут о том, что установка памятника на могиле Юлии Началовой на Троекуровском кладбище столицы может обойтись семье в 10-15 миллионов рублей как минимум. Для поднимающих внучку пенсионеров сумма, конечно, огромная. Но вот готовы ли здравствующие и хорошо зарабатывающие артисты помочь семье покойной певицы?

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Александр Сергеевич Панайотов

Александр Сергеевич Панайотов певец

 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

"Признаться, я впервые об этом слышу, ко мне никто из близких не обращался, – уверяет ошарашенный новостями Александр Панайтов. – Не видел я пока и нашумевшей книги "Письма отца к дочери", которую выпустили папа и тетя Юли. На презентацию, если она была, меня никто не приглашал. К тому же, я сегодня редко захожу в соцсети, чтобы не читать негативной информации, в том числе и про себя, так что немного не в курсе событий. Но я непременно выясню все обстоятельства, касающиеся увековечения памяти Юли Началовой, раз такое дело".

Напомним, Юлия Началова умерла из-за остановки сердца, вызванной обширным абсцессом. У 38-летней артистки обнаружился целый букет болезней: подагра, диабет, общий сбой в организме, вызванный анорексией. В последний путь певицу провожали многочисленные близкие, друзья, коллеги и поклонники.

Автор: 19 февраля 2020, 13:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Исхудавший донельзя Панайотов потряс поклонников

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Мдаааа... скоро годовщина смерти Ю.Началовой. Пора начинать очередную волну истерии в СМИ. ))))
1

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