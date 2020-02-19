Ошарашенный Панайотов выясняет связанные со смертью Началовой обстоятельства

Сегодня много говорят и пишут о том, что установка памятника на могиле Юлии Началовой на Троекуровском кладбище столицы может обойтись семье в 10-15 миллионов рублей как минимум. Для поднимающих внучку пенсионеров сумма, конечно, огромная. Но вот готовы ли здравствующие и хорошо зарабатывающие артисты помочь семье покойной певицы?
"Признаться, я впервые об этом слышу, ко мне никто из близких не обращался, – уверяет ошарашенный новостями Александр Панайтов. – Не видел я пока и нашумевшей книги "Письма отца к дочери", которую выпустили папа и тетя Юли. На презентацию, если она была, меня никто не приглашал. К тому же, я сегодня редко захожу в соцсети, чтобы не читать негативной информации, в том числе и про себя, так что немного не в курсе событий. Но я непременно выясню все обстоятельства, касающиеся увековечения памяти Юли Началовой, раз такое дело".
Напомним, Юлия Началова умерла из-за остановки сердца, вызванной обширным абсцессом. У 38-летней артистки обнаружился целый букет болезней: подагра, диабет, общий сбой в организме, вызванный анорексией. В последний путь певицу провожали многочисленные близкие, друзья, коллеги и поклонники.
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