Cенсационное признание Панайотова: Лепс – это мой отец

16 июля Григорий Лепс отмечает 56-й день рождения. Одним из первых певца и композитора поздравил подопечный его продюсерского центра Александр Панайотов. Рано утром он вернулся с фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" и сразу поехал к человеку, при помощи которого снова громко о себе заявил.



"С Гришей мы часто спорим в вопросах, которые касаются творчества, – признался Александр Панайотов в эксклюзивном интервью Dni.Ru. – Например, он советует мне какую-то песню, а мне она не нравится, и я пытаюсь убедить, что странно меня мерить по его лекалу. Он на меня не давит, не кричит – все решаем миром. А все, что касается стиля и имиджа, решаю сам. Наше общение строится на принципах взаимного уважения".

"Вообще, когда Лепс предложил мне с ним поработать, я долго думал, а потом понял: с этим человеком можно сварить кашу, и эта каша будет вкусной!" – продолжил Панайотов. "Сегодня для меня Лепс – не только продюсер, друг и наставник, – улыбнулся Александр. – Это для меня отец родной! Дело в том, что с биологическим отцом мои отношения не сложились так же хорошо, как с Лепсом, который в итоге вкладывает в меня всю душу. И Лепса я называю просто – папа".





Рассказал Панайотов и о подарках, которые приготовил Лепсу. Это старинная грузинская икона, куртка от Yamamoto и вырезанная на заказ из дерева надпись "Лепс", которая при наклоне трансформируется в слово "отец".

Все эти презенты не только дорогие, но и неформальные, выбранные с фантазией и любовью. Лепс их достоин, ведь он вывел Панайотова из некоторого забытья в число самых популярных и востребованных исполнителей страны, подарив вторую творческую жизнь.