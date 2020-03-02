"Мы не дружим семьями": Матросов о поселившейся по соседству Куликовой

Актер Денис Матросов дал откровенное интервью. Он рассказал о расставании с актрисой Марией Куликовой, об их сыне, а также о детях, с которыми не общался 20 лет.

В свежем выпуске шоу "Звезды сошлись" на НТВ ведущие Лера Кудрявцева и Оскар Кучера обсуждали браки и разводы отечественных знаменитостей. Денис Матросов вспомнил о расставании с актрисой Марией Куликовой, когда их сыну Ивану не было и пяти лет. "Я вообще не сторонник разводов. Я не был инициатором разводов, но так жизнь складывалась..." – сказал актер.

Он признался, что, когда они расходились с Куликовой, была задача не навредить сыну. "И вы знаете, Маша сохранила вот такую великую женскую мудрость. Да, когда, мы расходились, она хотела квартиру там, где-то далеко, удобный вариант. В итоге мы нашли дом совсем рядом, у нас там 500 метров от дома до дома", – рассказал Матросов.

"У нас ребенок полноценно впитывает любовь матери и отца. Это счастье!" – заявил артист. Он на постоянной связи с бывшей женой. Мария может позвонить ему и попросить забрать сына из школы, потому что не успевает. Однако Денис уточнил, что они не дружат семьями. "Такого нет, но существуют уважение и ценность детей", – подчеркнул артист.

От актрисы Людмилы Татаровой-Джигурды у Дениса Матросова двое детей. Однако с ними он не виделся и не общался 20 лет. Как рассказывала в интервью Людмила, они с Денисом расстались после того, как якобы тот ее избил. Отметим, что в браке они не состояли.

На шоу актер опроверг слова бывшей возлюбленной о домашнем насилии, но подтвердил, что не общался с сыновьями. Он пояснил, что дети воспитывались в другой семье, а он в качестве отца был лишним персонажем.

"Они воспитаны в полном неприятии, в информации... Не буду говорить... Ложь это... Потому что это информация, которая исходила от их матери. Они ее любят", – заявил Матросов. Он рассказал, что у него детей буквально вырывали из рук, увозили в другой город. "Женщина так решила за двоих: за меня и за себя", – заключил актер.