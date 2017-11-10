Разрыв с женой довел актера Матросова до самоубийства

Актер Денис Матросов дал откровенное интервью. Знаменитый артист признался, что разрыв с женой Людмилой Татаровой и борьба за детей довели его до самоубийства.

Денис Матросов стал очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Артист снимался во многих фильмах и сериалах, однако события его личной жизни куда драматичнее. Так, первая жена, актриса Людмила Татарова, обвиняла Матросова в том, что он поднимал на нее руку, бросил одну с детьми, требовал провести тест ДНК.

Лишь сейчас Денис решил прокомментировать слова экс-супруги. Актер опроверг обвинения Татаровой. "Я могу роман написать о том, как это было. Естественно, не было никакого битья. Человек решил так воспользоваться прессой, пиаром, чтобы каким-то образом выдвинуться. Это ее право, но у нее растут дети. Потом, говорить такое на всю страну, на мой взгляд, позор. Это нехорошо", – сказал Матросов.

Актер высказался и об их детях, близнецах Юрии и Владимире. "Я одно могу сказать, что детей никогда не бросал, я максимально за них боролся", – заявил он. А то обстоятельство, что не принимал участия в их воспитании, Денис объяснил тем, что сама Людмила попросила не мешать ее жизни.

От своего отцовства Матросов не отказывался, а свою просьбу сделать ДНК-тест объяснил весьма интригующе. "Я не могу это озвучить, потому что это страшная информация, которая перевернет жизнь детей", – туманно отметил актер.

В разговоре с Корчевниковым о том непростом периоде, когда расставался с женой и боролся за детей, Матросов признался, что был недалек от попытки самоубийства. "Мать и сестра боялись, что я с собой покончу. Я сейчас понимаю, что был на грани", – откровенно сказал Денис. Однако актер сумел взять себя в руки. К тому же тогда он встретил другую женщину – актрису Марию Куликову.

Они прожили вместе почти 16 лет, актриса подарила ему сына Ивана. Однако их отношения закончились. По признанию Матросова, одной из причин стало то, что они очень мало виделись из-за разных графиков. "Мы отпустили друг друга. Наше расставание было сложным именно из-за ребенка, потому что мы хотели сделать так, чтобы он остался счастливым, у него было счастливое детство", – рассказал Денис. Актер признался, что сейчас их сын Ваня живет на два дома, а сам он принимает активное участие в его жизни.

Сейчас Денис Матросов счастлив в новых отношениях. Любимая женщина родила ему сына Федора. О нем и Иване актер сказал: "Эти дети уж точно не страдают от отсутствия внимания. Больше я боюсь их "залюбить". Это большая опасность".