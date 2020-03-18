"Почему меня бросают": изумленная Бондарчук выговорилась перед россиянами

Экс-супруга известного российского режиссера Светлана Бондарчук сообщила, что ушла на карантин. У модели появилось много свободного времени, и она решила провести его за чтением новостей и статей. В какой-то момент звезде стало интересно, что о ней пишут СМИ и другие источники. Критике в свой адрес она была удивлена, однако сохранила самообладание и поиронизировала. Высказалась Светлана в своем инстаграм-аккаунте.
Так, модель не видит ничего плохого в том, что она приехала в столицу из деревни; посмеялась над словами о содержании мужчин за ее счет. Также Бондарчук рассмешили высказывания о старении, мол, она "уже не та". "Раскрыта тайна, почему меня бросают и мучаются, живя со мной", – в шутку написала она. Помимо прочей критики, звезда прочитала, что у нее нет талии, а ее ноги всегда оголены.
Модель искренне не понимает, почему посторонним людям есть время писать о ней малоприятные вещи. Однако из этого Светлана сделала вывод и решила, что лучше будет почитать книгу.
Напомним, недавно Бондарчук исполнилось 50 лет. Она продолжает ухаживать за собой, чтобы соответствовать избраннику Сергею Харченко, который моложе ее на шесть лет.
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