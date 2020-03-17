Дэниел Рэдклифф признался в алкоголизме

Артист столкнулся с алкогольной зависимостью во время съемок последних частей картины. По его словам, ему было некомфортно в трезвом состоянии. Прежде всего это было связано с нахлынувшей на звезду паникой в преддверии окончания рабочего процесса.
Также Рэдклифф признался, что неоднократно замечал пренебрежительное и местами издевательское отношение со стороны окружающих. Многих забавлял тот факт, что "обладающий магическими способностями" мальчик безбожно пьет.
"Очень быстро я понял, что, если где-то выпиваю, то даже это людям интересно. Ведь это был не просто какой-то пьяный парень, это "сам Гарри Поттер выпивает в баре одну стопку за другой!" – рассказал Дэниел в интервью Radio 4.
Актеру удалось взять себя в руки, хоть и с большим трудом. Он раз за разом терпел неудачи в борьбе с алкогольной зависимостью, но на подмогу пришли близкие и друзья. Именно они помогли Рэдклиффу пережить тяжелый период.
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