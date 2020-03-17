Дэниел Рэдклифф признался в алкоголизме

Огромную популярность актеру Дэниелу Рэдклиффу принесла роль в фильме "Гарри Поттер". Мальчик в огромных очках сразу полюбился зрителям. Но, как оказалось, в реальной жизни у звезды были серьезные проблемы.

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