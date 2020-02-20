Звезда "Гарри Поттера" ошеломила известием о раке

69-летняя актриса долго скрывала, что больна. Джули рассказала, что ей пришлось обратиться к специалистам, когда почувствовала резкие боли в животе. Врачи диагностировали рак кишечника. После этого она долго не могла поверить в случившееся.
Страшной новостью женщина поделилась с супругом Грантом Роффи, с которым в браке более 30 лет. Актриса рассказала, что муж не смог сдержать эмоции, он плакал.
Опускать руки Уолтерс была не намерена. Ей сделали необходимую операцию, провели сеансы химиотерапии. На данный момент организм Джули чист. Теперь звезда молится, чтобы болезнь не вернулась.
Напомним, широкую известность актриса получила благодаря роли Молли Уизли в фильмах о "Гарри Поттере". Также ее можно было заметить в картинах "Mamma Mia!" и "Приключения Паддингтона". В скором времени в прокат выйдет кинолента "Таинственный сад", которая может стать заключительной для Уолтерс. Звезда пояснила, что не сможет вернуться к работе, которая требует ежедневного присутствия.
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