Звезда "Гарри Поттера" кардинально изменилась к 30 годам

Британский актер, исполнивший роль Невилла Долгопупса в легендарной саге, поделился в своем инстаграм-аккаунте забавным фото. На нем звезда "Гарри Поттера" позирует на фоне Хогвартса в парке развлечений Universal Orlando во Флориде, США.
Снимок Льюис подписал с юмором: "Надвигается буря, Гарри!" В комментариях поклонники подхватили шутку и стали ностальгировать вместе с артистом.
Отреагировал на кадр друг и коллега Мэттью Льюиса по фильму Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя. У него фото вызвало бурные эмоции. Артист пошутил, напомнив товарищу об их отношениях в "Гарри Поттере".
Том Фелтон отметил, что звезда "Гарри Поттера" кардинально изменилась. Он указал на метаморфозы, которые произошли с коллегой по мере взросления.
Из неуверенного пухлощекого подростка Льюис превратился в брутального красавца, удивив фанатов. Артист счастлив в браке с популярным блогером Энджелой Джонсон.
С момента выхода последней части саги прошло почти девять лет. К слову, это не стало помехой для дружбы звезд "Гарри Поттера".
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