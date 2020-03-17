Мужчина выставил за дверь бывшую жену Кержакова из-за ребенка

Светская львица пришла побороться за сердце популярного в тусовке российского шоу-бизнеса стоматолога Антона Криворотова. Вот только молодым людям не суждено было остаться вместе.
Мужчина выгнал девушку с проекта "Холостяк". Причиной этому послужил ее сын.
Как оказалось, многие осудили Милану за появление в шоу. Ей стали поступать угрозы от представляющих интересы ее бывшего мужа юристов, с которым она ранее судилась за право опеки над двухлетним сыном. Об этом Тюльпанова рассказала в эфире третьего выпуска "Холостяка".
Узнав об этом, Криворотов принял решение выгнать девушку с проекта. По словам стоматолога, для него семья имеет огромное значение. Он убежден, что мать всегда должна находиться рядом с ребенком, несмотря ни на что.
Милана, в свою очередь, заявила, что на проекте вела себя искренне по отношению к Антону. Обращаясь к поклонникам, она призналась, что не стыдится открывать перед ними душу.
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