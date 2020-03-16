"Начал кашлять": Гарик Харламов прервал молчание о коронавирусе

Вся новостная лента пестрит сообщениями о коронавирусе, причем одно тревожнее другого. Дошло до того, что знаменитости внесли серьезные коррективы в свою повседневную жизнь из-за пандемии. Так, представители зарубежного шоу-бизнеса записали специальное видео, призывающее людей соблюдать элементарные правила гигиены.
Что касается отечественных звезд, то они, часто путешествующие по разным странам, теперь послушно отсиживают в карантине две недели, чтобы исключить вероятность заражения. Знаменитости еще больше общаются с поклонниками посредством социальных сетей, делясь повседневными делами и просто коротая появившееся свободное время.
Именитые артисты стали публиковать забавные картинки о том, что благодаря коронавирусу люди "начнут читать книги" и воспитывать детей. Например, такого характера изображение опубликовал Гарик Харламов. "Людям приходится мыть руки, готовить дома еду и общаться со своими детьми... Так можно докатиться и до чтения книг!" – написано на картинке.
Гарик Харламов обратился к общественности с призывом не паниковать. "Конечно, это все очень неприятно и я надеюсь, что скоро найдется способ остановить этот недуг. Врачи и ученые по всему миру работают над этим, но на нас всех лежит не менее важная задача. Я бы сказал, основная. Давайте мыть руки с мылом, ограничим на время рукопожатия и поцелуи при встрече, постараемся не посещать людные места, не будем мотаться за границу без острой необходимости и ответственно отнесемся к этой ситуации (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – призвал артист.
Он отметил, что на фоне общей истерии на задний план отошли прочие заболевания, такие как грипп и простуда. "Сам себя поймал на этом. Начал кашлять вчера и сжалось в одном месте. Сразу мысли только о коронавирусе", – признался Гарик Харламов.
Артист счел это проявлением паники, которой, он уверен, поддаваться нельзя. Юморист высказал уверенность, что все будет хорошо.
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