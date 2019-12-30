"Хочется увидеть авторов": Харламов взбесился из-за обвинений в изменах Батрутдинову

Одно из желтых изданий опубликовало пасквиль на артиста. Автор статьи предположил, что Гарика Харламова связывает "голубая" любовь с коллегой по цеху Тимуром Батрутдиновым. Более того, отмечалось, что он изменяет возлюбленному. Якобы его новым увлечением стал актер Сергей Бурунов.
На материал Харламов отреагировал в "Инстаграм". Комик разразился матерщиной. Он поздравил желтую прессу с Новым годом и поблагодарил журналистов за "прекрасные минуты смеха от того, что вы *** пишете".
Артист признался, что мечтает встретить создателя статьи. "Как же хочется увидеть авторов этого мракобесия. Всех хейтеров тоже поздравляю с наступающим. Вам надо корпорат устроить новогодний с персоналом этих изданий, там вы все будете говорить на одном языке. "Пока Батруха плачет – Гарик с другим скачет!" 😂😂😂 ***", - высказался Гарик Харламов.
Подписчики с юмором отнеслись к гневной отповеди артиста. "Как говорится, от комика до гомика...", "Блин, неужели кто-то этому верит?", "Очень даже по-европейски", "Гарик, давай определяйся уже. Забрал всех завидных женихов России. Оглянуться не успеем – еще Лазарева и Шепелева припишут 😂", "Когда уже свадьба с Батрухой?😂", "Давно догадывались, что с Асмус брак – фикция 🤣", – написали поклонники Гарика Харламова.
Популярные темы форума
Помогите отвязаться.
Невеста, с Новым Годом!
Что мне делать.....
ЁЛКА настоящая или искусственная?
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
Покойница, вторая страничка.
Вы верите знахарю с НТВ? Говорят излечивает от всего?
НЕВЕСТА ТЫ КЛАССНАЯ
Почему вы все такие страшные
Пожелания от Аиды Ведун