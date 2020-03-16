У увеличившей грудь звезды шоу "Дом-2" нашли опухоль

Звезда телестройки рассказала, что ей пришлось обратиться к врачам, чтобы выяснить причину дискомфорта в груди. Она призналась, что осенью прошлого года уже удаляла четыре доброкачественные опухоли.
Из-за операции Милене Безбородовой увеличили грудь по эстетическим показаниям, передает Пятый канал. Девушка заверила, что сейчас ей требуется только наблюдение у маммолога, сообщает Dom2Life.ru. Удалять новую опухоль она пока не собирается.
Звезда шоу "Дом-2" отметила, что раньше не считала новообразования в молочных железах чем-то ненормальным. Милена Безбородова жила с опухолями несколько лет, но все же решилась их удалить.
В сентябре прошлого года девушка рассказывала о послеоперационном периоде. Звезда шоу "Дом-2" жаловалась, что у нее очень сильно болит грудь по утрам. Во время восстановления она пила специальные таблетки.
Как писали "Дни.ру", у Милены Безбородовой иногда случаются приступы гнева. В такие моменты участница шоу "Дом-2" не может себя контролировать. Так, например, осенью 2019 года она устроила погром в мужской спальне на проекте.
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