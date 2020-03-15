Устроившую шоу с сухим льдом Волочкову обругали за танцы на костях

Анастасия Волочкова выложила видео из ресторана, где развлекается в группе мужчин. Скандально известная артистка запечатлела эффектную химическую реакцию, полученную в результате взаимодействия воды и сухого льда.

Анастасия Волочкова в своем плотном трудовом графике нашла возможность развлечься. Балерина не только по многу часов занимается в тренажерном зале и возле балетного станка, дает благотворительные концерты в подмосковных городах, снимается для различных шоу, раздает интервью, но и успевает уделить внимание себе, любимой.

Артистка убеждена, что очень важно находить время для развлечений и приятного отдыха. Так, балерина посетила заведение, где ей составили компанию представители противоположного пола. Анастасия запечатлела на память момент развлекательной программы: из блюда, расположенного на столе, валили клубы белого дыма. От этого зрелища Волочкова не смогла сдержать восторженных вскриков.

"Праздник просто так", – коротко подписала ролик балерина. Интересно, что она даже не стала запрещать многочисленным подписчикам комментировать эту публикацию, хотя обычно не дает высказываться фанатам. Анастасия Волочкова не раз говорила, что ей не нравится необоснованная критика в ее адрес. Артистка высказала убеждение, что этим занимаются специально подосланные люди. Якобы за ними стоит ее бывший муж, бизнесмен Игорь Вдовин.

"Опять этот сухой лнд и на фоне песни это блеяние балерыны про то как она счастлива и любима. Это такая же правда как и эта наигранная радость (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Неужели ее "друзья" не понимают, что девушке нужна срочно помощь психиатра", "Тут недавно на одном празднике тоже сухим льдом баловались....", "Выложить это, после такого скандала 😆 Еще и комменты открыла сразу, по срачу соскучилась", "Какой голос. Стыдно за теги Балет русский", – обругали артистку комментаторы.

По всей вероятности, подписчики инстаграм-аккаунта Анастасии Волочковой имеют в виду инцидент, который не так давно произошел на дне рождения блогера Екатерины Диденко. Тогда компания из 18 человек собралась в банном комплексе и засыпала в бассейн 25 килограммов сухого льда. Из-за химической реакции началось резкое распространение углекислого газа. Три человека, включая мужа именинницы, погибли.