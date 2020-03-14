"Произошло обострение": Ольга Бузова довела себя до больничной койки

Звезда сообщила врачам о болях в спине. В своем "Инстаграм" она пожаловалась фолловерам на обострение проблемы.
Ольга Бузова рассказала, что в буквальном смысле не смогла встать с кровати. В клинике ей сделали МРТ. Диагноз телеведущая озвучивать не стала, но отметила, что ситуация достаточно серьезная и требует особого внимания.
Несмотря на проблемы со здоровьем, отказываться от выступлений Ольга Бузова не стала. Она решила выйти на сцену уже 13 марта. Поющая ведущая подчеркнула, что врачи запретили ей активно двигаться.
Причиной ухудшения самочувствия Ольга Бузова назвала высокий уровень стресса. Артистка констатировала, что в ее профессии он присутствует ежедневно. Получается, что звезда, сама того не желая, довела себя до больничной койки.
Как писали "Дни.ру", недавно в Сети появилось объявление о продаже нижнего белья Ольги Бузовой. Цена – 15 тысяч рублей. Лот был размещен в сообществе "Барахолка Чита" в "Инстаграм". Однако рекламный агент поющей ведущей Антон Богославский заявил, что звезда после концерта в этом городе ничего не оставляла.
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