Переделанная Малиновская ответила критикам пятой точкой на камеру

Внешность Маши Малиновской часто подвергалась изменениям, стало быть и критики телеведущая выслушала более чем достаточно. Кажется, что звезда уже давно смирилась с хейтерами в интернете. Но в этот раз она решила указать, где их место.
На новом снимке Маша запечатлена в леопардовом боди, стоя спиной к камере и демонстрируя оголенные ягодицы. К слову, на них видны явные признаки целлюлита. Впрочем, Малиновская и сама это признает. Под фотографией не только написала, что у нее "цилюляо", но и заявила, что крупным планом продемонстрировала то место, где окажутся злопыхатели после своей смерти.
Поклонники шутку звезды оценили, чего не скажешь о тех, кому было адресовано данное сообщение. Некоторые не понимали, зачем знаменитость сфотографировала свои недостатки и выложила в Сеть.
"Машка все еще что то употребояет (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред)", "Зачем она это делает,такие внебрачные "игры" для привлечения партнера?!", "До 40 лет дожила,а ума не нажила", "Фасад отреставрировала, а канализация старая", – написали фолловеры.
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