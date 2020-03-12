"Пластыречки на сосочках": странный вид Собчак вызвал оторопь

Телеведущая предстала на новом фото в "Инстаграм" в водолазке телесного цвета со смелым принтом. В области груди на ней изображен пластырь, наклеенный крест-накрест.
Внешний вид знаменитости вызвал оторопь у подписчиков. Один из них заявил, что образ был бы нормальным, если бы не "пластыречки на сосочках".
Кроме того, многие фолловеры обратили внимание, что на фото у журналистки куда-то исчезли брови. Некоторые пошутили, что Ксения Собчак таким образом решила поддержать Джигана, который сбрил и бороду и брови.
В подписи к снимку Ксения Собчак с горьким юмором порассуждала об эпидемии коронавируса. Она привела цитату из стихотворения Иосифа Бродского. "Не выходи из комнаты, не совершай ошибку!!!" – высказалась звезда.
Напомним, ранее Ксения Собчак в своем микроблоге эмоционально отреагировала на новости об уровне распространения эпидемии коронавируса в нашей стране. Она не может поверить, что в нашей стране ситуация лучше, чем в Италии.
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