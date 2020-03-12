Звезды рыдают: Никас Сафронов стал жертвой проклятого коронавируса

"Известная итальянская актриса и одна из красивейших женщин планеты – Орнелла Мути собиралась приехать ко мне в гости на несколько дней, – сообщил Никас "Дни.ру". – Мы договорились об этом еще в конце декабря, когда она прилетала в Москву на мою выставку. Не так давно Орнелла подтвердила, что обязательно будет на моем дне рождения. Но сейчас стало понятно, что это невозможно – она живет в Милане, на севере Италии, который фактически закрыт из-за коронавируса".
Помимо Мути обещал приехать и знойный голливудский актер Антонио Бандерас. Но и он, скорее всего, не приедет на день рождения нашего живописца ввиду пандемии. Хотя Никас его очень ждал и даже приготовил Антонио подарок – портрет в стиле символизм, наброски для которого делал еще несколько лет назад при их встрече в Голливуде.
"Мне тоже пришлось скорректировать свои планы из-за этого вируса, – сетует Сафронов. – Я собирался на днях в Китай по рабочим вопросам – у меня там крупный заказ от клиента, но пришлось отменить поездку и вернуть большую предоплату. Но не расстраиваюсь, потому что понимаю: сейчас мы должны думать в первую очередь не о деньгах, а о собственной ответственности перед миром – ведь только если каждый из нас приложит все усилия для того, чтобы не допустить распространения коронавируса, мы сможем его остановить.
Никас призывает соблюдать все меры предосторожности, рекомендованные ВОЗ. "Нужно следить за гигиеной, чаще мыть руки, избавляться от вредных привычек, – проповедует художник. – Например, я, когда размышляю над новой картиной, периодически грызу ногти. Но в последнее время стал себя контролировать. Быть может, насовсем избавлюсь от этой дурной привычки. Вообще нужно думать о профилактике, вспомнить дедовские методы: обливания холодной водой, здоровый сон не менее восьми часов. И, конечно же, старайтесь меньше концентрироваться на чем-то негативном. Наш организм – удивительный компьютер, который на самом деле способен излечить все. Не зря индийские йоги могут ходить по гвоздям и разбитому стеклу. Главное – не думать о плохом".
Напомним, от нового коронавируса в Китае за последние сутки умерли 11 человек, заразились 15. Общее число инфицированных в мире превышает 80, 7 тысяч человек.
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