Звезды рыдают: Никас Сафронов стал жертвой проклятого коронавируса

Знаменитый художник Никас Сафронов стал жертвой коронавируса. Живописец планировал, как и в предыдущие годы, устроить по случаю своего дня рождения, который будет 8 апреля, достойную камерную вечеринку с участием иностранных звезд. Но коварный недуг внес коррективы.

"Известная итальянская актриса и одна из красивейших женщин планеты – Орнелла Мути собиралась приехать ко мне в гости на несколько дней, – сообщил Никас "Дни.ру". – Мы договорились об этом еще в конце декабря, когда она прилетала в Москву на мою выставку. Не так давно Орнелла подтвердила, что обязательно будет на моем дне рождения. Но сейчас стало понятно, что это невозможно – она живет в Милане, на севере Италии, который фактически закрыт из-за коронавируса".



Помимо Мути обещал приехать и знойный голливудский актер Антонио Бандерас. Но и он, скорее всего, не приедет на день рождения нашего живописца ввиду пандемии. Хотя Никас его очень ждал и даже приготовил Антонио подарок – портрет в стиле символизм, наброски для которого делал еще несколько лет назад при их встрече в Голливуде.



"Мне тоже пришлось скорректировать свои планы из-за этого вируса, – сетует Сафронов. – Я собирался на днях в Китай по рабочим вопросам – у меня там крупный заказ от клиента, но пришлось отменить поездку и вернуть большую предоплату. Но не расстраиваюсь, потому что понимаю: сейчас мы должны думать в первую очередь не о деньгах, а о собственной ответственности перед миром – ведь только если каждый из нас приложит все усилия для того, чтобы не допустить распространения коронавируса, мы сможем его остановить. ​

Никас призывает соблюдать все меры предосторожности, рекомендованные ВОЗ. ​"Нужно следить за гигиеной, чаще мыть руки, избавляться от вредных привычек, – проповедует художник. – Например, я, когда размышляю над новой картиной, периодически грызу ногти. Но в последнее время стал себя контролировать. Быть может, насовсем избавлюсь от этой дурной привычки. Вообще нужно думать о профилактике, вспомнить дедовские методы: обливания холодной водой, здоровый сон не менее восьми часов. И, конечно же, старайтесь меньше концентрироваться на чем-то негативном. Наш организм – удивительный компьютер, который на самом деле способен излечить все. Не зря индийские йоги могут ходить по гвоздям и разбитому стеклу. Главное – не думать о плохом".

Напомним, от нового коронавируса в Китае за последние сутки умерли 11 человек, заразились 15. Общее число инфицированных в мире превышает 80, 7 тысяч человек.