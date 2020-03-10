Семейные тайны: родня Пороховщикова борется за многомиллионное наследство в эфире "Пусть говорят"

Александр Пороховщиков ушел из жизни восемь лет назад, однако скандалы вокруг его многомиллионного состояния до сих пор не утихают. В эфире "Пусть говорят" родственники покойного решили выяснить, кто из них является наследником по справедливости.

По завещанию все должно было достаться жене Ирине, однако она покончила с собой в марте 2012 года. Женщина понимала, что ее муж скоро умрет, так как находился в больнице после инсульта и ампутации стопы на фоне сахарного диабета. Она не смогла принять мысль, что ей придется жить без любимого. Актер так и не узнал, что супруги не стало, а 15 апреля того же года сердце Александра Пороховщикова остановилось.

Многомиллионное наследство артиста передать было не кому, ведь детей у пары не было. Все отошло к брату Шалве Барабадзе, врачу из Грузии, с которым в жизни они никогда не встречались. Однако двоюродная племянница актера Наталья Дмитриева уверена, что квартиры и дома получили абсолютно чужие люди, ведь настоящим отцом Пороховщикова был музыкант Шота Шанидзе. Чтобы выяснить правду, в "Пусть говорят" провели ДНК-тест на установление родства.

В студии программы племянница рассказала, как получилось так, что в свидетельстве о рождении актера записан другой мужчина. Оказывается, мать Пороховщикова долгое время встречалась со скрипачом, а когда пара рассталась, 18-летняя девушка поняла, что беременна. В 1939 году сложно было представить, чтобы женщина родила ребенка вне брака, и тогда Галина вышла замуж за Шалву Барабадзе. Как заявила родственница, фотография молодого мужчины с музыкальным инструментом всегда висела у актера в комнате. "Когда я маленькая спрашивала у него "Саш, а кто это?", он отвечал "Вырастишь, потом расскажу". И когда я у Гали спрашивала, почему на Сашу так похож, она говорила, что это отец Саши", – призналась Наталья.

Женщина недовольна, что все вещи из квартир Александра Пороховщикова вывезли, не сохранив памяти о великом актере. Особенно она жалеет о кинопленках, которые собирал мужчина.

Отстаивать честь своего рода на "Пусть говорят" пришел Вахтанг Барабадзе. Он сразу же ответил, что катушки с киноматериалом передал в архивы. Также мужчина рассказал, что в последние годы деньги от продажи наследства помогают заниматься лечением тяжелобольного отца. В целом основная причина к семье Барабадзе от Дмитриевой состоит в том, что они якобы не понимают масштаб личности Пороховщикова и недостаточно уважительно относятся к его памяти.

Как отметил Вахтанг, его родственники только после смерти актера узнали, что настоящим отцом Александра его мать называла Шота Шанидзе. Однако еще при жизни артист рассказывал в интервью, что знает своего родного отца и даже видел сводных сестер. Также мужчина в какой-то момент понял, почему у него диабет – именно эта болезнь унесла жизнь родителя, то есть он имел предрасположенность.

Также в эфире "Пусть говорят" представили кадры с сыном Шанидзе, который показал фотографии отца и деда, который невероятно похож на Александра Пороховщикова – тот же волевой подбородок, мощный лоб и глубоко посаженные глаза. Однако, как выяснилось, это неродной ребенок скрипача – его усыновили.

Наталья Дмитриева провела генетическое исследование, чтобы установить, кто на самом деле был отцом Пороховщикова и кто теперь имеет право на наследство актера. Как и ожидалось, Вахтанг Барабадзе оказался не родственником артиста, а вот ДНК двоюродного брата Шато Шанидзе совпала практически на сто процентов. И теперь Наталья надеется в суде отстать свое право на наследство.