У онкобольной Анастасии Заворотнюк хотят отнять дочь

Ребенка хочет забрать мать актрисы Валентина Борисовна, поскольку Анастасия Заворотнюк не может заботиться о девочке. К тому же, ее муж-фигурист почти все время отдает работе, чтобы оплачивать лечение онкобольной жены.
В итоге за малышкой приходится следить няням. Бабушка же хочет, чтобы Мила имела больше заботы со стороны родных людей, сообщает РБК-Украина.
К слову, старшая дочь больной раком Заворотнюк Анна все меньше времени проводит с матерь, поскольку решила заняться устройством личной жизни. Так, ранее она отправилась на отдых в Италию.
Как писали "Дни.ру", фанаты предположили, что Анастасию Заворотнюк увезли на лечение в Рим. Якобы, лучше ей не становится, и теперь у звезды одна надежда – на европейских специалистов.
Напомним, ранее появились сообщения о том, что актриса перестала посещать процедуры в реабилитационной клинике. Об этом заявила сотрудница учреждения. Пока родственники скрывают истинную информацию о состоянии больной раком Заворотнюк артистки, поклонникам ничего не остается, как довольствоваться слухами.
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