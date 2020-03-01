38-летняя Ксения Собчак высказалась о беременности

Телеведущую в очередной раз заподозрили в беременности после ее появлении на светском мероприятии. Некоторые гости заметили у нее округлившийся живот. "Так что, Собчак беременна", – заявил автор телеграм-канала "Героиня Татлера".
Журналистка решила не интриговать публику и ответила на домыслы с юмором. В своем телеграм-канале "Кровавая барыня" она заявила, что просто плотно поела. Она отметила, что слух о ее интересном положении пустил журналист Антон Красовский. По словам Ксении Собчак, он так смотрел на ее живот после поедания блинов, что звезде стало ясно, кто сделал предположение о ее беременности.
Напомним, Ксения Собчак состоит в браке с режиссером Константином Богомоловым. Они поженились 13 сентября прошлого года в Грибоедовском ЗАГСе, а обвенчались в Храме Большого Вознесения. Пышная вечеринка в готическом стиле в честь бракосочетания долго обсуждалась в светских кругах столицы.
Как писали "Дни.ру", сейчас Ксения Собчак воспитывает сына Платона от экс-супруга Максима Виторгана. Мальчик появился на свет в ноябре 2016 года. Фотографиями и видеозаписями с ребенком знаменитость регулярно делится в соцсетях. Многие поклонники считают, что мальчик очень похож на своего дедушку – первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Меня тошнит от стариков...
Кого еще тошнит от стариков?..
Россия
Проголосуем? Кто считает красивой Виталину Цымбалюк - Романовскую?
Хотел сына, а родилась дочь
Ими гордится страна. Кто самый красивый генерал в России?
Чё вы такие тупые а?
Младшие дети Аллы ее родные или это дети мужа?
Каким именем никогда не назвали бы сына?
Клонирование