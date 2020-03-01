"Хочу сладкого и пошалить!": у молодой избранницы Петросяна необузданный аппетит

Татьяна и Евгений Ваганович сейчас гастролируют по России. Сегодня комик и его помощница в Нижнем Тагиле, а завтра уже в Екатеринбурге.
В свободное от работы время Брухунова и Петросян исследуют достопримечательности городов и посещают местные рестораны. Татьяна всегда рассказывает подписчикам в "Инстаграм" о блюдах, которые ей довелось попробовать.
В популярном заведении в Екатеринбурге, например, девушка отведала необычный десерт. По словам протеже Петросяна, сладости еще нет в меню, однако для нее сделали исключение. "Любителям "Рафаэлло" рекомендую!" - заметила Татьяна.
Отметим, что одно время девушка ограничивала себя в питании. Брухунова отказалась от сладкого, мучного, а также молочных продуктов. Татьяна признавалась, что к диете пришлось прибегнуть из-за прыщей.
Видимо, избраннице Евгения Петросяна удалось решить проблемы со здоровьем. Знаменитость вновь налегает на десерты. "Настроение как у Карлсона: хочу сладкого и пошалить!" – заявила Татьяна.
Напомним, несколько дней назад Брухунова призналась подписчикам, что в один присест съела десять пирожков. Помощница комика отметила, что испытала огромное удовольствие, однако теперь ей стыдно перед самой собой. Судя по всему, Татьяне сложно умерить аппетит.
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