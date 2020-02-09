Дочь Гузеевой потеряла контроль над собой

Накануне ведущая шоу "Давай поженимся" показала, что натворила ее наследница в своей комнате. В помещении творился настоящий хаос: повсюду разбросанные вещи и открытые ящики. Кроме того, Ольга ободрала обои.
"Да, подростки переживают все трагичнее и острее. Я уверена: лучше позволить содрать со стены обои, чем кожу. Все проходит… А вы как считаете, обязательно стоять над ребенком с кувалдой и вбивать ему, как правильно, с высоты своего опыта?" – высказалась Гузеева.
Сама Ольга публично заявила, что окончательно потеряла интерес к жизни. "Я надеюсь, что если прямо сейчас засну, то то уже никогда не проснусь", – приводит слова звездной наследницы Starhit.
Напомним,Напомним, в ноябре прошлого года врачи диагностировали у дочери Гузеевой опухоль – у нее обнаружили поликистоз яичников. Новообразование оказалось доброкачественным.
Тем не менее, девушке назначили прием гормональных препаратов. Из-за этого Ольга абрала десять лишних килограммов. Кроме того, ее беспокоят и другие побоычные действия, такие как рвота, кровь из носа, бессоница и мигрени.
Наследница Гузеевой решила заменить препараты в надежде, что ее состояние улучшится. Но это лишь усугубило ситуацию. Ко всему прочему прибавилась сильная тревога, которая заставляет девушку творить странные вещи.