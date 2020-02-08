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Шоу-бизнес

"Погубила столько талантов": Пугачеву разнесли за странные занятия с детьми

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
У Примадонны с давних времен сложились дружеские отношения с модельером Валентином Юдашкиным. Звезды отечественного шоу-бизнеса нередко встречаются семьями. 
прочитано 907 раз

Недавно дочь именитого дизайнера – Марина Юдашкина – пришла в гости к "королеве" российской эстрады вместе с детьми – четырехлетним Анатолием и двухлетним Аркадием. Алла Пугачева решила провести с малышами творческий досуг.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Вместе с другими ребятами внуки кутюрье уселись за один рояль с певицей и начали играть в десять рук. Певица решила сыграть простое произведение, которое она назвала "Однажды в Америке". Дети увлеченно били пальцами по клавишам в унисон артистке, но слаженной игры так и не получалось. Беспорядочные звуки превращались в жуткий грохот.

Видеозапись занятия Марина опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. У большинства поклонников малыши вызвали умиление и восторг. Подписчики во всю расхваливали юных музыкантов, осыпая их комплиментами в комментариях. Однако более непредвзятые пользователи отнеслись к такому "уроку" негативно.

"Согласна ,что Пугачева занималась беспредела.Погубила столько талантов.Думаю от зависти.И почему ,кто ей давал право на это? Сама по себе без наставников,она как певица ноль", "Дети просто брякают по инструменту как и все дети в таком возрасте. Ну а каком уроке можно говорить", "Потом эти маленькие карапузы как вырастут как станут Басковыми с Кировыми. Вот это будет интересно" (пунктуация и орфография авторов сохранены – Прим. ред.), – недоумевали фолловеры. 

8 февраля 2020, 13:10

комментарии

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ПилигримГость
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ПилигримГость
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ПилигримГость
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Марс
Доброе утро, марсиане. За окном −50 °C (это средняя температура на планете). Сегодня, как, впрочем, и всегда, без осадков (из-за разреженной атмосферы), а скорость ветра составляет 10—40 м/с, с порывами местами до 100 м/с. Опасайтесь пылевых бурь, которые практически полностью скрывают поверхность планеты, и не забудьте поздороваться с милашками Опортьюнити и Кьюриосити которые колесят.
На Марсе бывает снегопад
Снег на Марсе идет ночью. Небольшие, снежные бури могут быть регулярным явлением в холодные марсианские ночи и редкими днем.
ПилигримГость
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Днём +400°C, ночью -180°C: как проходит день на...
Сатурн. Немногим дольше, чем на Юпитере, длятся сутки на Сатурне — 10 часов 34 минуты. Приготовьтесь к сильному восточному ветру, который может достигать местами 1800 км/ч. И атмосфера, и сама планета состоят, в основном, из водорода. ... Правда, температура подкачала: минус 170—180 °C. Это вам не курорт! Зато не будет сильного ветра, как на Юпитере и Сатурне. И хотя снегопады и изморозь на Титане не редкость, бывают они только в северных широтах.
ПилигримГость
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Данная планета, по мнению большинства людей, считается жемчужиной Солнечной системы. Одной из интересных особенностей является температура Сатурна. За счет удаленности от Солнца этот газовый гигант имеет низкую температуру в верхних слоях атмосферы. Ее среднее значение равняется -178° С (288 по Фаренгейту). Основные перепады в облаках атмосферы происходят горизонтально от экватора к обоим полюсам.
ПилигримГость
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Интересные факты о Сатурне
Средняя плотность Сатурна составляет всего 0,687 грамма на кубический сантиметр, что делает его единственной планетой Солнечной системы, чья средняя плотность ниже плотности воды.
Облака на северном полюсе Сатурна образуют гигантский шестиугольник, и каждая его сторона составляет приблизительно 13 800 километров.
Двумя основными компонентами атмосферы Сатурна являются водород (около 96%) и гелий (около 3%).
В глубине атмосферы Сатурна растут давление и температура, а водород переходит в жидкое состояние, однако этот переход является постепенным.
ПилигримГость
Ответить
Кольца Сатурна. Диаметр колец оценивается в 250 000 километров, а их толщина не превышает 1 километра. Ученые условно делят кольцевую систему Сатурна на три основных кольца и четвертое – более тонкое, при этом на самом деле кольца образованы из тысяч колец, чередующихся со щелями. Система колец состоит главным образом из частичек льда (около 93%), меньшего количества тяжелых элементов и пыли. ... За счет горячего ядра, температура которого достигает 11 700 градусов Цельсия, Сатурн излучает в космос в 2,5 раза больше энергии, чем получает от Солнца.
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