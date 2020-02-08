"Погубила столько талантов": Пугачеву разнесли за странные занятия с детьми

У Примадонны с давних времен сложились дружеские отношения с модельером Валентином Юдашкиным. Звезды отечественного шоу-бизнеса нередко встречаются семьями.

Недавно дочь именитого дизайнера – Марина Юдашкина – пришла в гости к "королеве" российской эстрады вместе с детьми – четырехлетним Анатолием и двухлетним Аркадием. Алла Пугачева решила провести с малышами творческий досуг.

Вместе с другими ребятами внуки кутюрье уселись за один рояль с певицей и начали играть в десять рук. Певица решила сыграть простое произведение, которое она назвала "Однажды в Америке". Дети увлеченно били пальцами по клавишам в унисон артистке, но слаженной игры так и не получалось. Беспорядочные звуки превращались в жуткий грохот.

Видеозапись занятия Марина опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. У большинства поклонников малыши вызвали умиление и восторг. Подписчики во всю расхваливали юных музыкантов, осыпая их комплиментами в комментариях. Однако более непредвзятые пользователи отнеслись к такому "уроку" негативно.

"Согласна ,что Пугачева занималась беспредела.Погубила столько талантов.Думаю от зависти.И почему ,кто ей давал право на это? Сама по себе без наставников,она как певица ноль", "Дети просто брякают по инструменту как и все дети в таком возрасте. Ну а каком уроке можно говорить", "Потом эти маленькие карапузы как вырастут как станут Басковыми с Кировыми. Вот это будет интересно" (пунктуация и орфография авторов сохранены – Прим. ред.), – недоумевали фолловеры.