Глюк'оZa сделала заявление о разводе с мужем

Пристальное внимание к личной жизни певицы не спадает с июля прошлого года. Тогда ее супруга заметили в ресторане с другой женщиной.



С тех пор Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюк'оZa, почти перестала публиковать в социальных сетях совместными фото с мужем – бизнесменом Александром Чисятковым. Вскоре она уехала отдыхать в Сочи и представила подписчикам ряд фотографий с отпуска. Внимательные пользователи заметили, что на руке артистки отсутствует обручальное кольцо. Это дало повод для оживления дискуссии.

Однако осенью Наталья все же поделилась совместной фотографией с супругом. Тогда они побывали на свадьбе режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. После этого в отношениях пары наступила оттепель: зимой они вместе улетели отдыхать на Мальдивы, где Александр отметил свой день рождения.

Недавно Наталья Чистякова-Ионова все же решила расставить точки над "i" и сделала заявление о своей личной жизни в интервью журналу "ОК!". Певица выразила свое недоумение появившимися в Сети слухами, но призналась, что все же подумывала о расставании с супругом.

"Бывало, что греха таить. Но как только начинаешь углубляться в эти мысли, понимаешь, что нет, нет и еще раз нет", – сказала артистка.