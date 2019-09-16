Поведение развратной Глюк'oZы на свадьбе Ксении Собчак вызвало вопросы

Уже несколько месяцев в Сети обсуждают вероятность развода певицы Натальи Ионовой-Чистяковой, более известной как Глюк'oZа. После ее появления на свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова слухи вспыхнули с новой силой.

Первое, что вызвало подозрение, это появление исполнительницы на торжестве в гордом одиночестве. Супруга, бизнесмена Александра Чистякова, артистка решила оставить дома.

Более того, на свадьбе Наталья вела себя слишком раскованно. Она исполнила довольно развратный танец, сопроводив его песней в собственном исполнении. Запись ее выступления опубликовал на своей странице в соцсети "Инстаграм" актер Андрей Бурковский.

Напомним, что слухи о разводе Ионовой-Чистяковой появились в связи с ее частым появлением на публике без обручального кольца. Певица пояснила, что ей просто комфортно без украшения на безымянном пальце.

Тем временем церемония бракосочетания Ксении Собчак и Константина Богомолова остается самой обсуждаемой темой на сегодняшний день. В Сети появляются все новые видео и снимки с торжества.

Молодожены закатили поистине масштабный праздник. Были и танцы с песнями, и смех вперемешку со слезами радости, и даже катафалк. В общем, гости были приятно удивлены, а главное – довольны.