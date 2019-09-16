Поведение развратной Глюк'oZы на свадьбе Ксении Собчак вызвало вопросы

Первое, что вызвало подозрение, это появление исполнительницы на торжестве в гордом одиночестве. Супруга, бизнесмена Александра Чистякова, артистка решила оставить дома.
Более того, на свадьбе Наталья вела себя слишком раскованно. Она исполнила довольно развратный танец, сопроводив его песней в собственном исполнении. Запись ее выступления опубликовал на своей странице в соцсети "Инстаграм" актер Андрей Бурковский.
Напомним, что слухи о разводе Ионовой-Чистяковой появились в связи с ее частым появлением на публике без обручального кольца. Певица пояснила, что ей просто комфортно без украшения на безымянном пальце.
Тем временем церемония бракосочетания Ксении Собчак и Константина Богомолова остается самой обсуждаемой темой на сегодняшний день. В Сети появляются все новые видео и снимки с торжества.
Молодожены закатили поистине масштабный праздник. Были и танцы с песнями, и смех вперемешку со слезами радости, и даже катафалк. В общем, гости были приятно удивлены, а главное – довольны.
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