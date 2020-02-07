Сбежавшую из страны дочь Любови Успенской облили помоями

После случившейся с дочерью трагедией Любовь Успенская потратила кучу сил на то, чтобы помочь наследнице восстановиться. Вот только Татьяна не смогла оценить по достоинству все то, что сделала для нее родительница, и уехала из страны, публично унизив мать.

На этот счет высказалась бизнесвумен Вероника Полянина. "Королева шансона, дочь, как две капли воды, похожая на ее. Обе красавицы, стильные, взгляд с поволокой. Картинка. Вдруг случилось несчастье. Действительно несчастье. И только ленивый не засунул свой нос в эту семью! Телевизионщики, имейте совесть! Что это за издевательство над матерью? Если человек публичный, то можно вот так организовать моральную травлю?", – недоумевает блогер.

По мнению Вероники, Татьяна, скорее всего, не могла самостоятельно справиться с трагедией. Ведь после ДТП ее жизнь кардинально изменилась.

"Мама, благодаря Богу, что ребенок остался жив, прилагает все усилия, чтобы дочери было легче это пережить. Такое ощущение, что в погоне за горячими новостями, люди потеряли человечность. Даже если девочка вдруг что-то там решила рассказать, ну из уважения к Успенской, оставьте эту тему: ребенок может быть эмоционально нестабильным. А вся эта толпа читающих: и наркотики, и не работала она, и избалованная. Да откуда вы это все знаете? Вы своих детей не балуете? Вы не хотите им лучшей жизни? А если есть какие-то нюансы взаимоотношений, то уж наверняка Любовь со своей дочерью в этом сама разберется", – возмущается бизнесвумен.

Полянина утверждает, что журналисты своими действиями загоняют семью в неловкое положение. Они заставляют мать и дочь бесконечно оправдываться.

"Обсудили, осветили тему – отстаньте уже от семьи! Хватит зарабатывать деньги на тяжелых ситуациях и больных людях. Не много ли чести для всех вас? И только одной Успенской известно, как тяжело проходить было через все это", – негодует блогер.

Вероника подчеркнула, что родители всегда любят своих наследников, поэтому стараются сделать для них все, что в их силах. Несмотря на это, дети всегда протестуют, им кажется, что им мешают и вредят.