У гимнастки Солдатовой нашли странный синяк после попытки суицида

Вокруг гимнастки Александры Солдатовой бурлят страсти. В СМИ появилась информация о том, что девушка пыталасьь покончить с собой.

Трехкратная чемпионка мира опровергла данную информацию. Она утверждает, что журналисты просто-напросто раздули из мухи слона.

По словам спортсменки, она всего лишь порезалась во время того, как готовила с утра завтрак. После этого Солдатова отправилась на тренировку. Почувствовав по дороге, что рана сильно ее беспокоит, девушка решила обратиться за помощью к медикам.

Александра прибывает в шоковом состоянии от того, что пишут в СМИ. Она утверждает, что с ней все прекрасно, чувствует она себя замечательно. И просит поклонников не беспокоиться о ней.

"В прессе пишут полный ужас, полную неправду, и, если честно, у меня прост нет слов. Мне хочется то ли смеяться, то ли плакать", – призналась трехкратная чемпионка мира.

Тем временем, в телеграм-канале "НеМалахов" отметили, что вряд ли после такого скандала Солдатова появится на чемпионате. "Вы все врете – как бы говорит нам юная суицидница. Но да Бог с этим. Вопрос в другом. Кто Саше Солдатовой поставил фингал под глазом, Винер что ли лично приехала и надавала тумаков? Одно знаем точно. Больше никогда ни на каких чемпионатах мы красотку не увидим", – пишут в социальной сети.