Больная дочь покинула Россию после скандала с Любовью Успенской

События в жизни Любови Успенской и ее дочери Татьяны Плаксиной развиваются с головокружительной быстротой. Не успел народ посмотреть, как родные люди выясняют отношения перед Андреем Малаховым, как певица объявила, что ее наследница уехала из страны.

Суть конфликта между 65-летней Любовью Успенской и 30-летней Татьяной Плаксиной, на первый взгляд, проста: дочь пытается добиться автономности от матери, а та ограничивает ей свободу под предлогом того, что ей надо лечиться. Причем не только физически (в Коста-Рике Таня при загадочных обстоятельствах разбила себе лицо так, что сломала в нескольких местах челюсть и лишилась нескольких зубов), но и психологически (якобы у нее психоз).

Мирить двух женщин пришел даже шоумен Андрей Малахов, прихватив с собой букет роз и съемочную группу. Однако и у него ничего не вышло. Артистка заявила, что не собирается прощать дочь (после откровений той на другом шоу, где рассказала, что с раннего детства мучилась от психологического и даже физического насилия матери), а дочь, в свою очередь, дала понять, что и не хочет извиняться. А лишь хочет жить своей жизнь и отдельно. Правда, непонятно, как, поскольку, разменяв четвертый десяток, ни дня не проработала и семьей не обзавелась.

Несмотря на все усилия, удержать дочь Любовь Успенская не смогла. "Да, она больше не живет в России. Она приняла такое решение сама, я удерживать не стала. Сказала: "Пожалуйста, уезжай в Америку!" Оплатила билеты, она взяла сумму денег, которую НТВ дал ей за продажную информацию, и уехала к папе. Пусть они будут счастливы!" – цитирует артистку "Собеседник".

Любовь Успенская опровергла слова Татьяны Плаксиной о том, что будто бы запирала ее дома и не давала шагу ступить. "Пусть она докажет, что хочет. Теперь у нее есть свобода полная. Она и была — это все вранье, что я ей запрещала делать то, что она хочет. Я хотела, чтобы выздоровела и доделала операции, которые для нее очень важны. Чтобы она вновь стала красивой девочкой, уверенной в себе. Из-за этого я ее держала возле себя", – объяснила певица.

В заключение она призналась, что была бы рада, если бы у Татьяны получилось все, что она задумала. "Дай Бог, чтобы она действительно доказала, что во мне не нуждается. Я буду только счастлива!" – заявила королева шансона.