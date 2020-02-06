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"Я видел все!": Киркоров рядом с Эрнстом наложил руки на причинное место

Филипп Киркоров и Константин Эрнст. Фото: Дни.ру
Певец Филипп Киркоров поздравил с днем рождения генерального директора Первого канала Константина Эрнста. Артист обнародовал фотографию с запечатленным на ней именинником.
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Сегодня, 6 февраля, исполнилось 59 лет Константину Эрнсту. Именинника поздравило множество людей. Одним из них оказался певец Филипп Киркоров. Он выложил старый снимок, на котором снят с Эрнстом. На фото мужчины стоят плечом к плечу, и если Константин Эрнст облачен в лаконичный темный костюм, то любитель эффектных нарядов Филипп Киркоров не изменил себе, выбрав куртку из блестящей ткани, белоснежную рубашку и стильные серые брюки.

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Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

 Константин Львович Эрнст

Константин Львович Эрнст генеральный директор Первого канала

"С Днем Рождения, Костя!! В этом году 30 лет как мы дружим, и для меня ты – настоящий пример Профессионала Высшей Категории. За эти 30 лет я видел Все!!! И тебя во ВСЕМ! И в Кино, и на Телевидении, и на "Евровидении", и На Олимпиаде, и "на кольцах и на брусьях", только на Луне тебя не видел, но уверен и не сомневаюсь, что увижу, если только ты сам этого захочешь, и поверь, я даже не сомневаюсь, что у тебя это получится! Ты – ЛУЧШИЙ! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – обратился к имениннику артист.

Исполнитель много всего хорошего пожелал генеральному директору "первой кнопки": "Счастья тебе и твоей красивой семье, и твоим девочкам, они у тебя волшебные💃🏽 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДРУГ, будь счастлив, и самое главное, здоров!".

На фото Константин Эрнст, убрав руки в карманы, мило улыбается, глядя на что-то, что располагается вне кадра. А Филипп Киркоров, глядя на главу Первого канала, сложил руки впереди пониже пояса. По какой-то причине многие подписчики инстаграм-аккаунта певца не одобрили выбор снимка. Дескать, неясна поза самого артиста, да и якобы телевизионщик получился с не очень умным видом.

Автор: 6 февраля 2020, 16:25
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