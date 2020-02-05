"Они глубоко ошибаются": Савичева ответила пророчащим забвение злопыхателям

Певица Юлия Савичева вернулась к работе после значительного перерыва. Знаменитость рассказала "Дни.ру", как приводила себя в форму после декретного отпуска и поделилась дальнейшими планами.

Более года назад Сеть поразила новость о том, что Юлия Савичева расторгает контракт с Максимом Фадеевым. Тогда, на волне сплетен об обострении отношений между продюсером и вокалисткой, последней пророчили забвение, дескать, без опоры на опытного менеджера певица пропадет.

И действительно, долгое время о Юлии Савичевой ничего не было слышно. Знаменитость пропала с экранов, ее песни больше не звучали по радио. Между тем перерыв в карьере не был связан с Фадеевым: звезда и продюсер расстались мирно. Ранее артистка стала матерью. После родов знаменитость всю себя посвятила долгожданной дочери, а выступления поставила на паузу.

"Я с нетерпением ждала, когда смогу вернуться, потому что стать мамой для меня было испытанием. Кому интересно, может почитать интервью, я давала. Рассказывала о том, через что нам пришлось пройти с мужем для того, чтобы все случилась и у нас появилась дочь Аня", – сказала Юлия Савичева "Дни.ру".

Почти сразу после появления малышки артистка начала приводить себя в форму. "Я, кстати, очень быстро это сделала. Буквально через три месяца я уже была в рабочем состоянии и тогда начались гастроли", – сказала знаменитость.

Работать над собой, по признанию Савичевой было крайне непросто. Организм сопротивлялся, два месяца отказывался "отдавать лишнее". "Ты должен заниматься ребенком, гормоны должны прийти в ному, поэтому там есть свои подводные камни, но, главное обращаться к проверенным врачам", – добавила Юлия Савичева.

Артистка отмечает, что худеть и заниматься спортом надо под контролем медиков. Сама Юлия согласовывала диету и комплекс упражнений с лечащим врачом.

"Очень важно сохранять стабильное эмоциональное состояние. Многие срываются молодые мамочки… Но ничего, главное, что рядом есть люди близкие, которые поддерживают, понимают", – сказала вокалистка.

Певица еще раз отметила, что мечтала вернуться на звездный Олимп. "Я безумно скучала по сцене. Если кто-то думает, что я не собиралась возвращаться, они глубоко ошибаются", – отметила Юлия Савичева.

Уже в середине февраля певица отправляется в гастрольный тур. Март и апрель Юлия планирует колесить с концертами. "7 февраля мы выпускаем мой новый альбом", – отмечает артистка.