Поступила информация об уходе Дианы Арбениной

В Сети появилось новое интервью солистки группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной. Певица сообщила важную новость.

14 февраля группа "Ночные снайперы" во главе с солисткой Дианой Арбениной дадут грандиозный концерт. Он станет самым главным за весь год. "Этот концерт будет, мягко скажем, не проходной, а если сказать конкретно – то, пожалуй, покруче, чем "Олимпийский" в 2018-м, когда мы отмечали 25-летие группы. Мне нравятся все идеи, которые я решила воплотить, но не нравится смета. Смета просто сойти с ума! Но ни от чего, ни от одной детали не могу отказаться. Начиная с того, что сцена у меня будет посередине – я давно хотела сыграть на 360 градусов", – сообщила Диана Арбенина.

А потом певица уйдет. Артистка не будет выступать ни в одном летнем фестивале. "Да, такого я никогда себе не позволяла. Я не участвую ни в одном фестивале, пропускаю их все. Точнее, возможно, приму предложение одного фестиваля, но это будет не в России. 1 – 2 июня отыграю в "Поколении Маугли" у Хабенского и уеду писать книгу", – объяснила певица.

Диана Арбенина отметила, что "каждый год" грозится написать книгу, и теперь пришло время реализовать этот замысел. "Да и публику не стоит собой пресыщать", – бросила она. По задумке Дианы, книга будет представлять собой не автобиографию, как подумали бы многочисленные фанаты, а по сути беллетристику.

"Откуда мне в голову приходят сюжеты, я не знаю. Но пишу я быстро, лаконично, и с большим упоением. Я не знаю, что во мне первым родилось – нота или буква. Если бы я в себя не верила, это был бы опрометчивый шаг – отказаться от всех предложений летом и уйти в небытие, а потом ничего не написать. Но уже есть идеи, есть предложение издательства – все нормально. Думаю, результат представим в конце года", – цитирует исполнительницу сайт "Комсомольская правда".