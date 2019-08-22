"Очень клевый эпизод": Арбенину перепутали со звездой футбола

Певица с девятилетними Артемом и Мартой прекрасно проводят время, посещая музеи и парки. Их спокойный семейный отдых разбавила забавная ситуация, в которую они попали в местном кафе.
Говоря о произошедшем, артистка не смогла сдержать хохот. Диана Арбенина сообщила, что вместе с детьми они зашли поужинать в стейк-хаус. К их столику подошел шеф-повар. С ним был работник заведения. К полному недоумению исполнительницы, они начали благодарить ее за прекрасный футбол.
Рассказ Дианы Арбениной продолжила ее дочь. "К маме подошли два дяденьки и сказали "спасибо" за кубок", – поделилась девочка. "Вот так я впервые в жизни стала прекрасным футболистом", – резюмировала рок-звезда.
Оказалось, что Диану Арбенину перепутали с вице-капитаном сборной США по футболу Меган Рапино. Недавно ее команда выиграла женский чемпионат мира, одержав победу над сборной Нидерландов. По словам пользователей соцсети, внешнее сходство между Дианой и Меган, действительно, есть.
Как писали "Дни.ру", ранее Диана Арбенина растрогала поклонников снимком с сыном на Багамских островах. В кадре мальчик лежит на надувном круге, а его знаменитая мама плывет рядом с ним. При этом мать и сын смотрят друг другу прямо в глаза.
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