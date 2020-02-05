Дмитрий Бульба умер в 53 года

Актер скончался в возрасте 53 лет. Причина смерти неизвестна. Где пройдет прощание с усопшим, пока не установлено. На данный момент этим вопросом занимаются родственники звезды "Улиц разбитых фонарей".
По словам коллег Дмитрия, в последние годы артист практически перестал сниматься в кино. Конечно, чтобы немного заработать, ему приходилось соглашаться на небольшие роли, но после съемок Бульба снова пропадал. Мужчина по необъяснимым причинам сильно замкнулся в себе.
Пик актерской карьеры Дмитрия пришелся на начало 1990-х и 2000-х годов. Наибольшую известность актер получил после съемок в сериалах "Ментовские войны" и "Улицы разбитых фонарей". Но ключевым событием в жизни артиста стала полученная им роль Свидригайлова в спектакле "Преступление и наказание".
"После института Дмитрия ждали работа в ТЮЗе имени Брянцева и съемки в кино. Но настоящая слава пришла после премьеры "Преступления и наказания" – легендарного спектакля Григория Козлова, в котором Бульба сыграл Свидригайлова. Высокий, инфернальный и "мерцающе-сомнамбулический", он как никто другой подходил на эту роль", – поделились воспоминаниями коллеги Бульбы.
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