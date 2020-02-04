"Стала не нужна": дочь Успенской поселили в бомжатник и довели до ужасного состояния

Шумиха вокруг Любови Успенской и ее дочери Татьяны Плаксиной не утихает. В распоряжении журналистов оказались жуткие детали исчезновения наследницы певицы.

Недавно Любовь Успенская и Татьяна Плаксина поссорились, Таня ушла из дома. По слухам, этой ситуацией воспользовались сотрудники телеканала НТВ, которые якобы смогли так повлиять на Плаксину, у которой будто бы серьезные психологические проблемы, что она дала большое интервью, в котором обвинила певицу в многолетних издевательствах и давлении.

По словам Татьяны, сказанным ею в программе "Звезды сошлись", мать не давала ей развиваться, постоянно критиковала, а теперь якобы дошло до того, что пыталась придушить. И Плаксина, будто бы потеряв последнюю надежду спастись от Успенской, обратилась за помощью к телевизионщикам.

У самой артистки другая версия. Она заявила, что все сказанное дочкой ложь, которую та сказала под давлением. Якобы Татьяна пропала на три дня после того, как ушла из дома, и все это время ее "обрабатывали". Будто бы Плаксину тщательно прятали в самых разных местах.

"Сначала она жила в гостинице "Космос", затем у кого-то из сотрудников НТВ. Потом ее и вовсе поселили в ужасную квартиру с обшарпанным стенами, которую вернее всего назвать бомжатником. Таню оставили без еды и средств связи, она была в ужасном физическом и моральном состоянии", – цитирует человека из близкого окружения артистки Starhit.

Он же сообщил, что некие психологи работали над Плаксиной, чтобы она пошла против матери. "Много лет знаком с этой семьей. Раньше Таня была очень красивой девушкой с длинными волосами, увлекалась рисованием. Все изменилось после ее падения с велосипеда в Коста-Рике, когда она сломала челюсть. Девушка впала в депрессию. Этим воспользовались плохие люди", – заключил источник издания.

Любовь Успенская узнала о местонахождении дочери благодаря работницу телеканала. Певица заплатила ему 100 тысяч рублей. "После того как шоу "Звезды сошлись" отсняли, Таня стала не нужна. Сейчас Любе угрожают сотрудники канала. Говорят, мол, если она обратится в суд, то они опубликуют компромат на ее ребенка", – сообщил близкий к певице человек.

Однако артистка не боится угроз. Сейчас ее адвокаты готовят 17 исков в суд. Кроме того, в полицию подано заявление о похищении и незаконном удержании Татьяны Плаксиной группой лиц по предварительному сговору.