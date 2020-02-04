Экс-супруга бывшего короля Малайзии пошла на крайние меры

Бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V выложила в своем инстаграм-аккаунте новую публикацию. На видео девушка нежится на песке в роскошных нарядах, а также позирует на фоне пустыни под динамичную музыку.
Мисс Москва 2015 года поделилась в подписи к кадрам своими размышлениями. "Я изменилась. Я никогда не буду прежней", – написала она. Также Оксана Воеводина сказала, что у нее нет новых друзей.
"Проверяю людей, не пью воду и не ем с незнакомцами, получила лицензию на оружие и оглядываюсь назад, когда иду домой. Я больше никогда не буду наивной и доверчивой", – написала о своих страхах модель. Видимо, девушка решила обезопасить себя после угроз, которые ранее поступали в ее адрес. По ее мнению, это бывший супруг не дает ей спокойно жить.
В браке с Мухаммадом Оксана родила сына. После разрыва она потребовала у него квартиру в Москве, апартаменты в столице Великобритании, а также 30 тысяч долларов на содержание ребенка. Кстати, бывшему малайзийскому королю не нравится, что экс-супруга выставляет их личную жизнь напоказ в своих соцсетях.
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