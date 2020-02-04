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Экс-супруга бывшего короля Малайзии пошла на крайние меры

Оксана Воеводина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оксана Воеводина заявила, что она больше не будет прежней. Также она рассказала о страхе, который испытывает, когда выходит на улицу.
прочитано 608 раз

Бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V выложила в своем инстаграм-аккаунте новую публикацию. На видео девушка нежится на песке в роскошных нарядах, а также позирует на фоне пустыни под динамичную музыку. 

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Мисс Москва 2015 года поделилась в подписи к кадрам своими размышлениями. "Я изменилась. Я никогда не буду прежней", – написала она. Также Оксана Воеводина сказала, что у нее нет новых друзей. 

"Проверяю людей, не пью воду и не ем с незнакомцами, получила лицензию на оружие и оглядываюсь назад, когда иду домой. Я больше никогда не буду наивной и доверчивой", – написала о своих страхах модель. Видимо, девушка решила обезопасить себя после угроз, которые ранее поступали в ее адрес. По ее мнению, это бывший супруг не дает ей спокойно жить. 

В браке с Мухаммадом Оксана родила сына. После разрыва она потребовала у него квартиру в Москве, апартаменты в столице Великобритании, а также 30 тысяч долларов на содержание ребенка. Кстати, бывшему малайзийскому королю не нравится, что экс-супруга выставляет их личную жизнь напоказ в своих соцсетях. 

Автор: 4 февраля 2020, 17:02
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Красивая сказка про Золушку закончилась, началась страшная быль...
Гость
Ответить
Женой то побыла без году неделю. Правильно пела Пугалкина, что по любви не может женится ни один кароль! А если женится, то результат как у Оксаны, или как у английского принца Гарри!
Гость
Ответить
Просто так от беременной жены не уходят. Значит были основания. Король объяснял, что гулящая, с потребностями и ртом и <цензура>, при этом глупая, пропадающая в соц.сетях.
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