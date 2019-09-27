"Проснись, у тебя сын!": русская модель взывает к совести бросившего ее короля Малайзии

Российская красавица Оксана Воеводина обратилась к своему экс-супругу, бывшему королю Малайзии Мухаммаду V Фарису. Девушка попыталась воззвать к его совести с помощью сына.

Мисс Москва была на четвертом месяце беременности, когда экс-король оставил ее. По словам мужчины, при дворе всем не нравился тот факт, что девушка выставляла в Сети личные фотографии семьи. Король не одобрял такого поведения жены. Кроме того, ходили слухи, что и ребенок у Оксаны не от него.

"Фарис, проснись! У тебя есть сын, и ты отец!" – обратилась девушка к бывшему возлюбленному.

Ранее Воеводина в интервью журналистам неоднократно заявляла, что ее сын Леон действительно является чадом королевской семьи. Модель подчеркнула, что даже согласна пройти ДНК-тест, если это позволит возобновить отношения отца и сына.

"До сегодняшнего дня я никогда не задумывалась об этом. Однако, если есть такая необходимость, то я сделаю это," – рассказала знаменитость корреспондентам издания Daily Mail.

Она поделилась мыслями о сыне. Воеводина рассказала, что не собирается кому-то доказывать, что Леон действительно был рожден в законном браке. Кроме того, мисс Москва рассказала о взрослении ненаглядного чада.

"Я очень люблю его и горжусь им. Он (Леон – прим. ред.) растет так быстро и радует меня. Он дает мне энергию каждый день, и я хотела бы, чтобы отец видел его сейчас", – добавила девушка.

Отметим, что о разрыве Воеводина узнала из интернета. Россиянка неоднократно отмечала, что никто не направлял ей никаких документов и в суд не вызывал. Тем не менее, идет ли речь о восстановлении отношений – не ясно, ведь сам экс-король уже заявлял, что жалеет о своем выборе и о том, что его развод с Оксаной послужил поводом для многочисленных слухов.