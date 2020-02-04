Замотанная в покрывало Бортич из фильма "Холоп" пришла в бешенство

Неделя у Александры началась не лучшим образом. Звезде фильма "Холоп" нагрубили в супермаркете. Хамом оказался не рядовой покупатель, а сотрудник магазина.
"Такое хорошее настроение было в начале дня. вернется, видимо, только завтра. Я убеждена, если вы работаете с людьми – надо любить эту работу (ок, по крайней мере ненавидеть хотя бы тайно) или,****, там не работать вовсе (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – не выбирая выражений пожаловалась артистка в личном "Инстаграм".
Звезда фильма "Холоп" призналась, что до последнего старалась не терять самообладание. Бортич решила отнестись с пониманием к невежливому работнику супермаркета, однако долго сдерживать недовольство не смогла. Актриса пришла в бешенство.
"А ты, главное, такой весь вежливый до последнего, ну, как бы, ало, мы все живые люди, но нет – все равно – вот вам гавнецо и осадочек - получите, распишитесь. Бэээ", – поделилась эмоциями звезда фильма "Холоп".
Гневную публикацию Саша Бортич сопроводила атмосферным снимком. В кадре артистка позирует на фоне холма, поросшего густым лесом. Звезда фильма "Холоп" облачена в длинное платье песочного цвета и частично замотана в покрывало.
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