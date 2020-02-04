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"Действительно нездорова": ведущий скандального шоу о дочери Любови Успенской

Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Откровенное интервью единственной дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной произвело эффект разорвавшейся бомбы. Говорят, ведущая Лера Кудрявцева уже извинилась перед певицей. Свою версию событий высказал ее коллега по шоу Оскар Кучера.
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В программе "Звезды сошлись" Татьян Плаксина пожаловалась на то, что якобы Любовь Успенская всю жизнь тиранит ее, не дает работать и развиваться, унижает, принижает все ее достижения, а кроме того – подсадила на запрещенные препараты и не раз насильно упекала в психиатрические лечебницы.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Разразился скандал. Совершеннейшее недоумение у зрителей вызвало вскоре поступившее в СМИ официальное заявление самой Любови Успенской. Певица появилась вместе с дочкой перед камерой и заявила, будто телевизионщики насильно заставили ее дать это интервью. Якобы у Татьяны хронический шизофреноподобный психоз, она не отдает отчета своим действиям, и канал НТВ будто этим воспользовался.

Более того, теперь Любовь Успенская намерена судиться с передачей. "Скорее всего, будет проведена еще одна медицинская экспертиза, которая должна показать, что дочь Любови Залмановны не могла отвечать за свои слова. Подзащитная намерена потребовать с НТВ 500 тысяч долларов в качестве морального ущерба", – цитирует адвоката певицы Starhit.

Говорят, ведущая скандального шоу Лера Кудрявцева, близко знакомая с артисткой, уже попросила у нее прощения. "Лера поклялась, что была не в курсе. У нее, кстати, часто возникают споры с продюсерами по поводу сюжетов программы из-за несовпадения взглядов. Слова Тани об агрессии со стороны матери ее неприятно удивили. Не знала Кудрявцева и о серьезных психологических проблемах Плаксиной", – сообщил человек из близкого окружения ведущей.

Второй ведущий Оскар Кучера тоже заявил, что не знал о том, что гостем программы будет Татьяна Плаксина. "Я узнал, что у нас будет такая передача и такая тема, уже когда появился в студии. До меня, так же как и до Леры, заранее эту информацию не довели. Пришел, загримировался – и за десять минут до выхода услышал, кто у нас будет в гостях", – объяснил он.

Он опроверг информацию о том, что будто бы Татьяну Плаксину держали в студии насильно. "Татьяна сама к нам пришла, никто ее не держал – все же видно в эфире. Да и нет у нас таких средств, чтобы держать человека в заложниках", – развел руками Оскар Кучера.

По его словам, дочь Любови Успенской сама обратилась к ним. "Как ведущий могу сказать, что человек пришел сам и искал поддержки. Не все гости поверили ей и, скажу честно, у меня тоже есть сомнения на этот счет. Потому что я знаю Любу, и мне кажется, она не тот человек, каким ее представила дочь. Мне кажется, Татьяна действительно нездорова и… тяжелая ситуация, если честно", – цитирует шоумена сайт "Комсомольская правда".

Оскар Кучера отметил, что не видел Татьяну Плаксину вне студии и ни одного человека, который мог бы ее удерживать там насильно. По его словам, женщине была предложена помощь. "Наша передача хотела помочь ей сделать зубы, сделать лицо после травмы. Мы нашли хирурга, который согласился все это сделать – канал и передача "Звезды сошлись" готовы все оплатить", – рассказал он.

Автор: 4 февраля 2020, 09:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Престарелая Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Дочь Успенской человек с тонкой душевной организацией. А такие дети нуждаются больше в любви, но не довлеющей, а нежной материнской. Они нуждаются в любви больше, чем в роскоши. Это такой же случай, как с дочерью Распутиной, Гурченко и многих других сильных женщин. После передачи Успенская опять подавила ее и победила, и девушке ничего не осталось, как только смириться, оговорить всех, как заставила ее мать. К сожалению, она слаба и бессильна. И теперь для всех, она шизофреник. А мне очень жаль ее. К сожалению, она не может ничего изменить.
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