"Не могу заниматься сексом": интимное признание Дробыша

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Растерзали каннибалы в Перу": появились новые данные о пропавшей за рубежом Боне
Оставшаяся без большой груди Лера Кудрявцева сообщила об онкологии
"Дочь не справляется с болезнью": официальное заявление Любови Успенской
Люди молятся за покалечившуюся Кристину Орбакайте
"Стала мамой!": в семье Пугачевой произошло пополнение
партнеры
Вторник 4 февраля
Лента новостей
09:55
Город вымер: раскрыты страшные последствия эпидемии коронавируса
09:37
Самолет с 189 людьми не смог взлететь и попал в аварию в Уфе
09:26
Зеленский выставил себя на посмешище скандальным обращением к Эрдогану
09:20
В России предложили выгонять музыкантов из поездов
08:56
В Великобритании запретят обычные автомобили
08:31
Роспотребнадзор дал советы по спасению от рака
08:10
Рубль дешевеет после снижения цен на нефть
06:27
Агафий-полухлебник: что непременно надо сделать 5 февраля
21:55
Володин назвал срок подачи поправок к законопроекту о горячем питании в школах
21:34
Мишустин выступит с отчетом перед Думой 15 апреля
21:32
Чемпиона России по боксу арестовали за хранение наркотиков
21:16
"Получим сильную пандемию": эксперт о масштабах коронавируса
21:08
Выставивший из квартиры жену и дочь Аршавин на пороге третьего брака
20:56
Боится смерти: плюнувшей на Караченцова Пугачевой нашли оправдание
20:43
Коронавирус больно ударил по Apple
20:27
Это провал: Солнцев разгромил отправленного на "Евровидение" Панайотова
20:11
Шейк сняли в компании бывшего возлюбленного
20:06
На северо-западе Москвы легковушка сбила женщину
19:59
"Перекрыли дыхание": раскрыта правда о состоянии МакSим
19:39
В Москве подростки угнали автомобиль и протаранили здание МВД
19:31
Добро пожаловать в "клуб разведенных": Питт разгневал Миддлтон
19:25
"Ирунь, оденься": Крутой отреагировал на обнаженную Дубцову
18:55
Пьяный петербуржец изнасиловал жену на глазах у детей
18:49
Звезда "Папиных дочек" поделилась интимным фото
18:25
Российский программист создал карту распространения коронавируса
18:18
Знаменитый автор песен скончался после тяжелой болезни
18:18
"Я не хочу жить в такой стране": оскандалившаяся Водонаева сделала заявление
18:08
Могила Волчек утонула на 40-й день
17:53
Самые успешные молодые лидеры в интернет-СМИ
17:52
Российский советник и его жена найдены мертвыми в Южной Осетии
17:26
В уфимском лесу обнаружили труп
17:11
Роскошная Королева вывалила большую грудь
16:57
Разведенную звезду "Дома-2" настигла беда
16:51
"Пора Ксю проучить": коварный Малахов выставил Собчак виноватой
16:51
В Подмосковье школьница умерла в свой день рождения
16:47
В России заметили новую опасность после коронавируса
16:41
"С Костей всегда непросто": Мороз заикнулась о Богомолове
16:23
В Петербурге возле станции метро произошла поножовщина
15:55
Арктическое вторжение: синоптики сообщили о резком ухудшении погоды в Москве
15:44
Платье дороже квартиры: затравленная Кожевникова разразилась гневной речью
15:40
"Был неверен с самого начала": вскрылись сенсационные данные о союзе Собчак и Богомолова
15:31
"Какая-то бомбическая": Мороз назвала "любимчика" в новых "Содержанках"
15:22
В Москве бармен сломал клиенту шею
15:16
Барановская откровенно об уходе Гордона из шоу
15:01
Супермодели Victoria’s Secret пожаловались на сексуальные домогательства
14:53
Бабушка до сих пор не знает о кончине Децла
14:47
"Пир на весь мир": бывшая жена Александра Малинина объявила о свадьбе
14:22
Под Москвой учительницу обокрали на 5 миллионов
14:20
"Путь был долгим": Климова показала свое лицо до преображения
14:20
"Певица ртом": на больную МакSим вылили ушат помоев
13:57
Возвращение Загитовой на лед поставили под сомнение
13:54
Потерявшая сына Наталья Штурм: Я не могу этого выдержать!
13:44
Случайная беременность и муж в коме: столкнувшаяся с испытаниями Толкалина завела любовника
13:41
Донцова умерла в Москве от передозировки после бурной ночи с мужчиной
13:38
Отсидевшему за побои Кокорину стали платить зарплату уборщика
13:34
"Расходятся, расползаются": известный ученый бьет тревогу из-за Крымского моста
13:15
Звезда сериала "Домашний арест" чуть не ослепла
13:11
Россияне взвыли от нового предательства Эрдогана
13:10
Под Москвой в супермаркете умер подросток
12:59
Осрамившуюся Бузову закидали камнями
12:55
Житель Сыктывкара избил соседей из-за громкой музыки
12:51
"Над пропастью": актриса сериала "Склифосовский" скатилась с горы
12:47
Теряющему силы Григорию Лепсу сделали операцию
12:43
"Куда мне с барыней тягаться?": Поклонская осадила наглую Собчак
12:23
Москвичей предупредили о приближающихся морозах
12:19
Певица Валерия о странной истории с Любовью Успенской и ее разбившейся дочкой
12:16
"Ты огнище": голая солистка группы SEREBRO возбудила россиян
12:13
Новый способ передачи коронавируса ужаснул народ
12:11
"Ему хотелось ярче": зарубежный режиссер "раздел" 36-летнюю Снигирь
12:05
50-летняя Лопес в роскошном наряде довела публику до экстаза
11:59
Россия заняла второе место среди стран с самым дешевым бензином
11:52
Милла Йовович в третий раз стала мамой
11:40
Вскрылась грязная ложь Маркл ради выгоды
11:25
Звезда сериала "Саша+Маша" Бирюкова высказалась о ревности к Климовой
11:13
Зараженных коронавирусом иностранцев решили высылать из России
11:07
"Муж стал бестактным, резким, грубым": ведущая Лариса Вербицкая рассказала о разводе
10:58
Не "Пусть говорят": Первый канал анонсировал шоу с Ксенией Собчак
10:55
Вскрылись реальные причины ухода певицы МакSим
10:30
Андрейченко ответила скачущему под "Мэри Поппинс" Галкину
10:21
Ковальчук предстала на публике без нижнего белья
10:13
Пассажирский самолет не долетел до Москвы из-за драки пилотов
09:59
18-летний хоккеист скоропостижно умер от рака
09:53
"Держат Россию за горло": объявлено об игре Эрдогана против Путина
09:50
Оставшаяся без поддержки Загитова провалилась на шоу
09:42
Покалеченный сын-фрик Яковлевой откровенно о рождении ребенка
09:36
Из летевшего в Иркутск самолета госпитализировали 4 человека с подозрением на коронавирус
09:23
"Плохо закончит": соратники подставили Владимира Зеленского скандальным заявлением
09:16
Асмус дала Харламову новый повод для ревности
08:53
В Тольятти до смерти избили защищавшего девушку и детей мужчину
08:43
У Пескова возникли серьезные разногласия с Навкой из-за происходящего с дочерью
08:39
Озвучен печальный диагноз беззубой дочери Любови Успенской
08:32
В Москве умер член Российской академии наук
08:07
Надежд нет: лекарство от коронавируса признано бесполезным
06:04
Тимофей-полузимник: чего надо бояться 4 февраля
05:05
Хуже Чернобыля? Жуткое откровение о китайском коронавирусе
04:20
Несколько лимонов: во что обходятся организаторам выступления Волочковой
02:03
Памела Андерсон разошлась с новым мужем спустя 2 недели после свадьбы
23:57
"Позволяют себе вообще все!": звезду "Сладкой жизни" вывели из себя
22:04
Ходит и орет: опозорившуюся Хоркину разнесли за слишком откровенное признание
20:05
Перед эпидемией коронавируса появились пугающие пророчества православных старцев
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Никогда верностью не отличалась": больную раком Заворотнюк обвинили в изменах
Бывший муж Пелагеи публично раскрыл новую любовницу
"Какая-то достача": умирающая от рака Яковлева поделилась чувствами
Первая жертва вне Китая: попавший в Россию коронавирус начал убивать
"Начинает меня душить!": дочь Успенской раскрыла жуткую правду о матери
Он выкарабкивается: Цымбалюк-Романовскую обвинили в покушении на Джигарханяна
Шоу-бизнес

"Не могу заниматься сексом": интимное признание Дробыша

Виктор Дробыш. Фото: Пресс-служба
Известный продюсер Виктор Дробыш признался, что настолько сильно любит свою работу, что отвлекается на музыку даже во время секса с женой. Супруге знаменитости не позавидуешь...
прочитано 280 раз

В утреннем шоу "StarПерцы" на "Новом радио" Виктор Дробыш с ноткой зависти поделился историей о своем приятеле, который занимается любовью при самых разных обстоятельствах. Продюсер же, увы, не может похвастаться такими же способностями: будучи профессионалом, он никогда не забывает о делах. Мол, даже если во время секса зазвучит музыка, сразу же начинает раскладывать ее на тональности. Остается только пожелать композитору научиться расслабляться.

ПО ТЕМЕ

"На какие шиши он будет лежать на пляже?": Дробыш вышел из себя после слов о тяжелобольном Носкове

"Произошло чудо": Дробыш расчувствовался после триумфального возвращения Носкова

 Виктор Яковлевич Дробыш

Виктор Яковлевич Дробыш композитор

Продолжая тему музыки и секса, Виктор Яковлевич обсудил и претенденток предстоящей премии "Новое Радио AWARDS" в номинации "лучшая артистка". Для себя он выделил MARUV и Zivert – за последний год эти певицы действительно навели шороху. Говоря об украинской поп-диве, сложно не вспомнить ее вызывающие и откровенные наряды. Своим успехом артистка во многом обязана сексапильному и дерзкому образу. Очевидно, Дробыш хотел проголосовать за Анну Корсун (настоящее имя певицы), основываясь только на внешних данных девушки. Он сравнил исполнительницу с актерами на премии AVN Awards, известной как "Порно-Оскар", где на днях русские произвели фурор.

По словам сексопатологов, мысли о работе и домашних проблемах мешают полноценно отдаваться плотским утехам 40 процентам российских семей. Неспособность отключиться от переваривания в голове событий и нерешенные вопросов негативно сказывается на потенции и часто приводит к неудовлетворенностью половой жизнью.

Автор: 4 февраля 2020, 09:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Произошло чудо": Дробыш расчувствовался после триумфального возвращения Носкова

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Россияне взвыли от нового предательства Эрдогана
"Плохо закончит": соратники подставили Владимира Зеленского скандальным заявлением
"Нужно выметать": Путин придумал наказание для чиновников-хамов
Мишустин удивил народ обращением

Шоу-бизнес

"Он у меня с полутора лет": Сати Казанова призналась в страшном недуге
"Действительно нездорова": ведущий скандального шоу о дочери Любови Успенской
"Не могу заниматься сексом": интимное признание Дробыша
Выгнавшая мужа Мария Кожевникова сообщила о болезни

Проишествия

В Новосибирске мужчина зарезал беременную экс-любовницу
Жуткие подробности убийства ростовского депутата и его жены
Умер Всеволод Чаплин
В Москве безработный снял скальп с матери-пенсионерки

Lifestyle

Soprano Турецкого: 10 лет успеха
"Нам врали": Басилашвили разразился гневной речью
Костолевский впервые рассказал о взрослом внебрачном сыне
"Иисус Христос" снова на столичной сцене: только четыре спектакля
Шоу-бизнес

"Муж стал бестактным, резким, грубым": ведущая Лариса Вербицкая рассказала о разводе

Женщина дала большое интервью
Шоу-бизнес

Совсем молодой: скоропостижно скончался юморист из КВН

Стало известно о страшной трагедии

Шоу-бизнес

"Пир на весь мир": бывшая жена Александра Малинина объявила о свадьбе

Экс-супруга сообщила о радостных переменах в жизни
Шоу-бизнес

Могила Волчек утонула на 40-й день

Звезды скорбят из-за страшной потери

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Гороскоп на февраль
Календарь красоты на февраль 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Возвращение Загитовой на лед поставили под сомнение
Отсидевшему за побои Кокорину стали платить зарплату уборщика
Известная фигуристка обвинила тренера в педофилии
Тутберидзе "покалечила" малолетнюю фигуристку

Регионы

"Расходятся, расползаются": известный ученый бьет тревогу из-за Крымского моста
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
Сибирь утонула в сугробах (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru