"Не могу заниматься сексом": интимное признание Дробыша

Известный продюсер Виктор Дробыш признался, что настолько сильно любит свою работу, что отвлекается на музыку даже во время секса с женой. Супруге знаменитости не позавидуешь...

В утреннем шоу "StarПерцы" на "Новом радио" Виктор Дробыш с ноткой зависти поделился историей о своем приятеле, который занимается любовью при самых разных обстоятельствах. Продюсер же, увы, не может похвастаться такими же способностями: будучи профессионалом, он никогда не забывает о делах. Мол, даже если во время секса зазвучит музыка, сразу же начинает раскладывать ее на тональности. Остается только пожелать композитору научиться расслабляться.

Продолжая тему музыки и секса, Виктор Яковлевич обсудил и претенденток предстоящей премии "Новое Радио AWARDS" в номинации "лучшая артистка". Для себя он выделил MARUV и Zivert – за последний год эти певицы действительно навели шороху. Говоря об украинской поп-диве, сложно не вспомнить ее вызывающие и откровенные наряды. Своим успехом артистка во многом обязана сексапильному и дерзкому образу. Очевидно, Дробыш хотел проголосовать за Анну Корсун (настоящее имя певицы), основываясь только на внешних данных девушки. Он сравнил исполнительницу с актерами на премии AVN Awards, известной как "Порно-Оскар", где на днях русские произвели фурор.

По словам сексопатологов, мысли о работе и домашних проблемах мешают полноценно отдаваться плотским утехам 40 процентам российских семей. Неспособность отключиться от переваривания в голове событий и нерешенные вопросов негативно сказывается на потенции и часто приводит к неудовлетворенностью половой жизнью.