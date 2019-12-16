"На какие шиши он будет лежать на пляже?": Дробыш вышел из себя после слов о тяжелобольном Носкове

Виктор Дробыш был одним из главных организаторов концерта Николая Носкова "Живой". Мероприятие прошло в Crocus City Hall и собрало шесть тысяч зрителей.
Выступление Николая Носкова произвело впечатление на людей. Многие не могли сдержать слез. Поклонники переживали за артиста, с нетерпением ждали его возвращения на сцену.
О первом появлении Николая Наскова после перенесенного инсульта нелестно высказался лидер "Морального кодекса" Сергей Мазаев. Рокер заявил, что прошедший концерт – это жалкое зрелище. Мазаев добавил, что Носкову необходимо лечиться на курортах, а не выступать перед народом.
Заявление солиста "Морального кодекса" вывело из себя Виктора Дробыша. У продюсера нашлось для артиста несколько слов в ответ.
"У меня вопрос к "Моральному кодексу" и, как там его фамилия, Мазаеву. На какие шиши он будет лежать на пляже? Да еще и всю оставшуюся жизнь. Все деньги от продажи билетов были направлены Николаю. Для этого, собственно, концерт и делался. Я очень тронут, что все артисты откликнулись на мою личную просьбу и пришли на концерт. К сожалению, там не было рокеров. Только попсовики. Рокеры оказались практичными ребятами", – цитирует Виктора Дробыша Teleprogramma.pro со ссылкой на шоу "Ты не поверишь!" на канале НТВ.
Дробыша и Носкова поддержал продюсер Иосиф Пригожин. "Сейчас у Николая наступает момент, когда он может почувствовать признание людей. Может выздороветь. Если мы по норкам не будем сидеть и гавкать все время, то все у Николая будет отлично", – сказал музыкальный менеджер.
Отметим, что позицию Сергея Мазаева не разделяют и многие артисты. Гарик Сукачев, например, уверен, что сцена лечит.
Популярные темы форума
Изменила мужу.
У папы появился друг.
Читаю отзывы на взрослых сайтах и не понимаю мужчин.
Умер Юрий Лужков
Замуж за мусульманина
Романы кого вам нравятся больше - толстого или достоевского?
Ненависть к родителям.
Нужен совет.
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!
Переспала с сыном подруги.