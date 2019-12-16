"На какие шиши он будет лежать на пляже?": Дробыш вышел из себя после слов о тяжелобольном Носкове

Продюсер Виктор Дробыш ответил на колкое замечание лидера "Морального кодекса" Сергея Мазаева. Музыкального менеджера поддержали не менее известные коллеги по цеху.

Виктор Дробыш был одним из главных организаторов концерта Николая Носкова "Живой". Мероприятие прошло в Crocus City Hall и собрало шесть тысяч зрителей.

Выступление Николая Носкова произвело впечатление на людей. Многие не могли сдержать слез. Поклонники переживали за артиста, с нетерпением ждали его возвращения на сцену.

О первом появлении Николая Наскова после перенесенного инсульта нелестно высказался лидер "Морального кодекса" Сергей Мазаев. Рокер заявил, что прошедший концерт – это жалкое зрелище. Мазаев добавил, что Носкову необходимо лечиться на курортах, а не выступать перед народом.

Заявление солиста "Морального кодекса" вывело из себя Виктора Дробыша. У продюсера нашлось для артиста несколько слов в ответ.

"У меня вопрос к "Моральному кодексу" и, как там его фамилия, Мазаеву. На какие шиши он будет лежать на пляже? Да еще и всю оставшуюся жизнь. Все деньги от продажи билетов были направлены Николаю. Для этого, собственно, концерт и делался. Я очень тронут, что все артисты откликнулись на мою личную просьбу и пришли на концерт. К сожалению, там не было рокеров. Только попсовики. Рокеры оказались практичными ребятами", – цитирует Виктора Дробыша Teleprogramma.pro со ссылкой на шоу "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Дробыша и Носкова поддержал продюсер Иосиф Пригожин. "Сейчас у Николая наступает момент, когда он может почувствовать признание людей. Может выздороветь. Если мы по норкам не будем сидеть и гавкать все время, то все у Николая будет отлично", – сказал музыкальный менеджер.

Отметим, что позицию Сергея Мазаева не разделяют и многие артисты. Гарик Сукачев, например, уверен, что сцена лечит.