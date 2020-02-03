"Певица ртом": на больную МакSим вылили ушат помоев

Поклонники второй день обсуждают сенсационную новость о том, что 36-летняя артистка покидает сцену. Менеджмент звезды заявил, что певице МакSим срочно требуется лечение.
Миро раскритиковала вокальные данные знаменитости, попутно пройдясь по ее внешности. "МакSим – это не Монсеррат Кабалье, а все-таки певица ртом уровня "поющих трусов". Для "поющих трусов" очень важно иметь тело, на котором хорошо сидят любые трусы", – написала блогер в своем "ЖЖ".
Она отметила, что певица МакSим – не первая и не последняя женщина, получившая травмы в ДТП. "Однако далеко не каждая из этих женщин имеет на лице характерный отек, свойственный алкоголичкам… Далеко не каждая из этих женщин сталкивается с набором веса, который также характерен для пьющих баб", – вылила на артистку ушат помоев блогер.
Напомним, ранее продюсер певицы МакSим Марина Соколова сообщила, что из-за проблем со здоровьем звезда вынуждена уйти в бессрочный отпуск – она долго боролась с последствиями тяжелой аварии, в которую попала в 2019 году. Певица МакSим госпитализирована в состоянии вредней тяжести.
Мнения поклонников о состоянии знаменитости разделились. Некоторые предполагают, что отек на лице и теле певицы МакSим – последствие аварии, другие же утверждают, что из-за нервного срыва она резко набрала вес. Третьи заявляли, что артистка сделала неудачную пластическую операцию. Есть и мнение о том, что виною всему – гормональные препараты, которые она принимала после злосчастного ДТП.
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