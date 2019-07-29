"Каждый день праздник": Сосо Павлиашвили рассказал о личной жизни

Возлюбленная стала для артиста надежным тылом и опорой. Говоря о взаимоотношениях с Ириной, Сосо Павлиашвили отметил, что ценит каждую минуту, проведенную с ней.
При этом примечательно, что исполнитель до сих пор не оформил брак с матерью своих двоих дочерей Елизаветы и Сандры. Однако отсутствие штампа в паспорте вовсе не мешает Сосо Павлиашвили и Ирине быть счастливыми.
"У нас каждый день праздник с Божьей помощью, с утра и до ночи. Я думаю, что в жизни нет ничего лучше, чем своя стая. А еще, когда ты утром просыпаешься и тебе не стыдно перед самим собой. Вот это самое большое счастье", – приводит Sobesednik.ru слова Сосо Павлиашвили. Рассказал певец и об общих с Ириной детях.
По словам артиста, им удалось воспитать сознательных девочек. Старшей наследнице Сосо Павлиашвили Елизавете в декабре исполнится 15 лет. Музыкант отметил, что она растет скромной и стеснительной и больше думает об учебе, нежели о развлечениях. Певец заявил, что гордится Лизой. Также у пары подрастает 11-летняя Сандра.
Напомним, от предыдущего брака у Сосо Павлиашвили есть взрослый сын Леван. Молодой человек занимается бизнесом. Артисту удалось сохранить теплые отношения с бывшей супругой Нино.
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