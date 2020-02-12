Певица Диана Арбенина не может прийти в себя из-за осложнений

Диана Арбенина заболела. Солистке группы "Ночные снайперы" пришлось лечиться антибиотиками.

Диана Арбенина дала новое интервью, причем общалась с собеседником хриплым голосом. Оказывается, артистка еще не до конца выздоровела. "Сильная простуда с осложнениями, скосила сначала детей, а потом меня. До сих пор не могу прийти в себя", – пожаловалась известная исполнительница. Певица рассказала, что из-за болезни даже не смогла поехать на запланированный эфир, потому что не нашла в себе сил выйти из дома.

Артистка рассказала, что сначала заболела дочь Марта. Потом заразился сын Артем. Диана надеялась, что ее сия чаша минует, но нет. "Пришлось пять дней пить антибиотики", – сообщила Арбенина. А между тем артистке необходимо восстановиться в короткие сроки, ведь совсем скоро состоится ее концерт на одной из столичных площадок. 14 февраля группа "Ночные снайперы" представят программу "Невыносимая легкость бытия". Интересно, что в концерте примут участие "Непоседы". "Непоседы" открывают концерт, они споют своими детскими голосами взрослую песню, и это просто выворачивает душу", – заявила артистка.

Детям Дианы Арбениной по десять лет. Ребята не только учатся в школе, но и посещают различные кружки. Певица отметила, что встают они в 6:45 утра, а дома оказываются почти в десять вечера. "Они разогнуться не могут: школа, музыкальная школа, Тема боксирует, Марта играет в теннис, сейчас добавились репетиции у Кости Хабенского!" – перечислила Диана.

Певица подчеркнула, что ей неважно, кем станут ее дети. "Главное для нас, для родителей, принять их такими, какие они есть и кем бы ни стали. Я буду стараться принимать их любыми. Но очень боюсь наркотиков, просто панически боюсь этой дряни. У меня хрупкие ребята, тонкие, особенно Артем. Поэтому хочу, чтобы они быстрее получили профессию", – цитирует артистку Woman Hit.