Вид бывшего мужа Екатерины Климовой напугал народ

Поклонники убеждены: после расставания с Екатериной Климовой актер Гела Месхи сдал. В пользу этого мнения фанатов говорит новый снимок артиста.

Екатерина Климова и Гела Месхи развелись еще летом прошлого года. Однако вовсе не разница в возрасте (актер моложе на восемь лет) стала причиной расставания. Впрочем, поклонники убеждены, что сейчас незаметно, что артистка старше своего экс-супруга. Внимательные фанаты обратили внимание, как сильно изменился актер.

Поводом для волнений стало новое фото Гелы Месхи. На снимке 33-летний артист запечатлен крупным планом, в капюшоне, припорошенный снегом. Интернет-пользователи высказали мнение, что актер сильно похудел, и озаботились состоянием его здоровья. Кто-то даже предположил, что Гела до сих пор переживает свой развод с Екатериной Климовой. Другой же фанат счел, что Месхи сбросил лишний вес, чтобы подготовиться к новой роли.

Отметим, что сам актер предпочитает не откровенничать с поклонниками. Он считается одним из самых закрытых артистов в отечественном кинематографе. Гела Месхи крайне редко дает интервью и почти не посещает светских мероприятий. Да и свой официальный аккаунт в "Инстаграм" нечасто обновляет. Собственно, поэтому каждая его свежая публикация расценивается фанатами на вес золота.

Зато его бывшая супруга куда более открыта для СМИ. Так, ранее в интервью Екатерина Климова откровенно рассказала, что стало причиной их развода. Она взяла всю вину на себя. В частности, актриса призналась, что у нее есть перфекционизм, который сильно осложняет ее жизнь, как личную так, и профессиональную.

"Слишком много сил, энергии уходит из семьи вовне, а отношения мужчины и женщины подразумевают самоотдачу, сосредоточенность друг на друге. Требуется время, чтобы сохранить в быту глубокое чувство. По моему мнению, быть хорошей женой, оставаясь отличной матерью и востребованным профессионалом, невозможно. По крайней мере, у меня это до сих пор не получилось", – говорила Екатерина Климова в интервью.

Также она объяснила, что работа отнимала у нее много сил, и их не хватало на семью. Да и частые разлуки не шли на пользу отношениям. "И если возникает проблема, нет физической возможности сразу сесть и поговорить, не откладывая в долгий ящик", – пояснила артистка.