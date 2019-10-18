Климову в халате на голое тело искупали в комплиментах

Артистка опубликовала дразнящие фото, чтобы привлечь внимание поклонников к информации о спектакле. 41-летняя звезда театра и кино предстала в белом домашнем халатике, частично обнажив плечи и грудь. На кадрах Екатерина Климова выглядит очень счастливой.
Снимки привели подписчиков в восторг. Они осыпали актрису комплиментами по поводу ее красоты, свежести и шарма. "Красотка!", "Милая, очаровательная, талантливая!", "Женщина — огонь!", "Милая, теплая, уютная", – написали поклонники Екатерине Климовой.
Отметим, артистка является обладательницей эффектной внешности, которую умеет красиво преподать. Ранее в сентябре она уже снималась в халатике, собрав массу восхищенных комментариев.
Напомним, Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Старшей дочери актрисы 17 лет. Ранее знаменитость развелась с молодым мужем, актером Гелой Месхи. Но, судя по всему, артистка не унывает, неизменно демонстрируя в своем микроблоге в соцсети цветущий вид и прекрасное настроение.
Как писали "Дни.ру", Екатерина Климова сохранила дружеские отношения со своим первым мужем – актером Игорем Петренко. Они в равной мере занимаются воспитанием общих детей и периодически собираются вместе на торжествах.
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